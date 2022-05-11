Google'ın bir süredir büyük merak uyandıran Pixel Buds Pro kulaklıkları nihayet tanıtıldı. Airpods Pro'ya rakip olması beklenen kulaklıklar, Google teknolojisiyle Apple'dan ayrıştırıldı.

Google, bugün düzenlenen etkinlikle birlikte merakla beklenen son teknoloji cihazlarını tanıttı. Yeni ürünler arasında en büyük ilgiyi gören ve en beğenilen şeylerden biri ise Pixel Buds Pro oldu.

Apple’ın kablosuz kulaklıkları Airpods Pro’ya rakip olması beklenen Pixel Buds Pro, özellikleriyle izleyicilerden beğeni toplamayı başardı. Gelin, Google’ın yeni kulaklıklarının beğenilen özelliklerine yakından bakalım.

Aktif gürültü önleme ve şeffaflık seçeneklerine sahip

Pixel Buds’lar uzun bir süredir kullanıcılardan tam not almayı başarıyor. Google da kulaklıkların yeni sürümü Pixel Buds Pro için geliştirilmiş teknolojilerden yardım alarak, ses deneyimini bir üst seviyeye taşıdı. Bazı kulaklıklar, tek bir cihaza bağlanmanıza izin veriyor ve bu da eleştirilere sebep oluyordu. Google, kullanıcıların bu isteğini dikkate alarak Pixel Buds Pro’da birden fazla cihaza bağlanılmasına izin veren çok noktalı bağlantıyı kullanıyor.

Özellikle çalışırken kulaklık kullananlar bilir ki; dışardan gelen sesler bazen fazlasıyla sinir bozucu olabiliyor. Pixel Buds Pro’daki aktif gürültü önleme de tam bu noktada kullanıcıların arkadan gelen sesleri duyulmasına engel oluyor ve daha temiz bir ses deneyimi sağlıyor. Eğer etrafınızda olan bitenden haberdar olmak istiyorsanız da bunun için Pixel Buds Pro’da bulunan Şeffaflık Modu’nu kullanabileceksiniz.

Google Asistan yardımıyla iki düzineden fazla dilde canlı çeviri yapabiliyor

Google Asistan yardımıyla canlı çeviri de yapabilen kulaklıklar, bu özelliğiyle de adeta 'hayat kolaylaştıracak' gibi görünüyor. Google Donanım Şefi Rick Orterloh, kulağa tam oturması için özel olarak tasarladıklarını söylediği Pixel Buds Pro’yla ilgili “Şimdiye kadar tasarladığımız en iyi mobil ses donanımı” dedi.

Airpods Pro’ya rakip olması beklenen Pixel Buds Pro, 199 dolar’lık (yaklaşık 3 bin TL) satış fiyatıyla 21 Temmuz’da piyasalardaki yerini alacak. Bununla birlikte Google, halihazırda sahip olduğu teknolojileri de başarılı bir şekilde kulaklığa aktardıklarını söylüyor. Pixel Buds Pro, Google Asistan yardımıyla iki düzineden fazla dilde canlı çeviri imkanı ve evlerinizde kullandığınız akıllı teknolojiyi kontrol etmenize olanak sağlayacak.