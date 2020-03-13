Samsung Galaxy M11'in Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni telefonu Galaxy M11, Tayvan'da alınan bir sertifika aracılığıyla ortaya çıktı. Galaxy M11'le ilgili ortaya çıkan bilgiler, telefonun 5.000 mAh batarya ile geleceğini açıkça gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. SM-M115F/DS model koduna sahip olan bu cihaz Galaxy M11 olarak isimlendiriliyor ve Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy M10 ve Galaxy M10s modellerinin halefi niteliğinde. Şimdiyse Samsung'un yeni telefonu, Tayvan'da alınan bir sertifika aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

Samsung'un Tayvan'da aldığı sertifika, telefonun genel tasarımının yanı sıra, batarya özelliklerini ve bu telefonun boyutlarını da gözler önüne seriyor. Ayrıca sertifika aracılığıyla sızdırılan görüntülerde bu telefonun 3'lü kamera kurulumuna sahip olacağını da açıkça görebiliyoruz. Dilerseniz şimdi, Galaxy M11 ile ilgili ortaya çıkan bazı detaylara yakından bakalım.

Samsung Galaxy M11'in genel tasarımı böyle olacak

Samsung Galaxy M11'in arka kısmında bir parmak izi okuyucu sensörünün olacağını açıkça görebiliyoruz. Ayrıca Galaxy M11'in delikli bir ekrana sahip olacağı ve bu delikte de bir adet ön kamera olacağı da aşikar.

Samsung Galaxy M11'in bataryasında yer alan bilgiler, Samsung'un yaklaşmakta olan telefonunun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Ancak tüketiciler, son dönemlerin en popüler özelliklerinden bir tanesi olan hızlı şarj desteğini Galaxy M11'de kısmi olarak kullanacaklar. Çünkü Galaxy M11'in orijinal şarj cihazında, sadece 15 watt hızlı şarj desteğinin olduğu görülebiliyor.

Samsung'un yeni telefonunun ne zaman duyurulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak Samsung'un Galaxy M11 olarak isimlendirilecek bir telefon üzerinde çalıştığı artık su götürmez bir gerçek ve tüketiciler, çok da uzak olmayan bir gelecekte Samsung'un yeni telefonuyla tanışma imkanı yakalayacaklar gibi görünüyor.