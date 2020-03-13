Samsung Galaxy S20 Ultra Parçalara Ayrıldı (Video)

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20’lerin en güçlüsü olan Galaxy S20 Ultra özellikleri göz dolduruyor. YouTube’da yayınlanan Galaxy S20 Ultra'nın parçalandığı videoda, amiral gemisinin kamera donamına daha yakından bakabiliyoruz.

Samsung’un 2020 yılına damga vuracak telefonu Galaxy S20 Ultra, özellikle 108MP’lik kamerası ve 100x space zoomuyla rakiplerine kök söktürecek kamera özelliklerine sahip. Şimdiye kadar hep cihazın kamerasının çektiği başarılı fotoğrafları gördük. Bugün iyi cihazın kamerasına çok ama çok daha yakından bakıyoruz.

Telefonların donanımlarını inceleyen JerryRigEveryThing YouTube kanalında Galaxy S20 Ultra’nın söküldüğü bir video yayınlandı. Jerry Rig, S20 Ultra’yı parçalarına ayırdığı videoda amiral gemisinin özellikle kamerasına odaklanıyor. 108MP’lik kameraya yakından bakmak ilgi çekici donanımın teknolojisini gözler önüne seriyor.

Jerry Rig, S20 Ultra’yı sökme işine arka kapağını ısıtmakla başlıyor. S20 Ultra’nın arka kapağı bir yapıştırıcı ile gövdeye yerleştirildiği için yapıştırıcıdan kurtulmadan kapak açılamıyor. Ancak bütün çabalara rağmen arka kapağa yapılan fazla baskı, kapağın çatlamasına neden oluyor.

Videoda S20 Ultra’nın yonga setinin arkasında soğutma için termal macun veya köpük olmadığını görüyoruz. Termal macun yerine amiral gemisinin yongasının arkasında buhar odası adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Telefonun aşırı ısınmasını engelleyen bu teknoloji söküldüğünde ise içinde yer alan sıvı damlacıkları görülebiliyor.

Cihazın kamera modülü incelendiğinde ise nasıl bir mühendislik ürünü ortaya çıktığı daha iyi anlaşılıyor. Zira özellikle space zoom özelliğini sağlayan teleskop kamera, her telefonda karşılaşamayacağınız bir donanım teknolojisine sahip.

Periskop modülünde stabilizasyonu kontrol eden manyetik bobinler görülüyor. Bunun yanında otomatik odaklama için kullanılan mekanik hareketli mekanizma da görülebiliyor. Periskop modülünde bulunan ışığı yüzde 90 oranında geri döndüren sensörde periskop modülünde görülebiliyor.

Jerry Rig tarafından çekilen Galaxy S20 Ultra söküm videosunda ilginç bir detay da ortaya çıkıyor. Rig, S20 Ultra’nın Güney Kore versiyonunu videosunda kullanıyor. Söküm sırasında Güney Kore’de bu tür bir altyapı olmadığı için mmWave 5G antenlerinin olmadığı görülüyor. Rig, bu antenlerin telefonun ABD versiyonunda olduğunu söylüyor.

Jerry Rig’in çektiği Galaxy 20 Ultra söküm videosu, Samsung’un akıllı telefon teknolojisinde geldiği noktayı gösteriyor. S20 Ultra’nın gücünü sağlayan donanımları olabildiğince komplike görünüyor. 100x space zoomu sağlayan kamera teknolojisi ise tek başına donanım olarak bile dikkat çekici görünüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın parçalara ayrıldığı video