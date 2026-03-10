Tümü Webekno
Samsung, Yepyeni Bir Telefon Duyuracağını Açıkladı: Galaxy M17e Geliyor!

Samsung, önümüzdeki günlerde yeni bir telefon duyuracağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre bu telefon, Galaxy M17e olacak. Peki bu akıllı telefon neler sunacak? İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan çok da beklemediğimiz bir hamle geldi. Samsung Hindistan, resmî internet sitesinde yayımladığı bir gönderide 17 Mart'ta bir lansman gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu lansmanda "Galaxy M17e" olarak isimlendirilen yeni bir telefon duyurulacak.

Samsung, Ekim 2025'te bir etkinlik düzenledi ve Galaxy M17 isimli telefonunu zaten duyurdu. Hâl böyle olunca Galaxy M17e'nin neden duyurulacağı tam olarak anlaşılamadı. Ayrıca Samsung, bu telefonun bazı özelliklerini de açıkladı. Paylaşılan özellikler, Galaxy M17e'nin büyük oranda Galaxy A07'ye benzeyeceğini gözler önüne serdi.

İşte Samsung Galaxy M17e'nin özellikleri

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşmakta olan telefonda 6.7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik ekran bulunacak. MediaTek Dimensity 6300 işlemci ve 6.000 mAh batarya ile donatılacak telefon, Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çalışacak ve altı büyük Android güncellemesi alacak. Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunacak. Selfie kamera ise 8 MP çözünürlük sunacak.

Samsung, Galaxy M17e'yi hangi pazarlarda satacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu telefon, markanın sadece kelime odaklı bir pazarlama stratejisinden ibaret olacak gibi görünüyor. Samsung, sanki iPhone 17e'ye bir gönderme yapmış gibi.

