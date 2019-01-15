Samsung, Galaxy Note8 İçin One UI Beta Sürümünü Yayınladı

2019'un başlarında Galaxy Note8'in One UI beta programına dahil edileceği iddiaları, karşılığını bulmuş gibi görünüyor. Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Note8'in Android 9 tabanlı One UI arayüzünün beta programının dağıtımına başlandı.

Samsung Türkiye, geçtiğimiz günlerde Galaxy S8, S8+ ve Note 8'in Android 9 Pie güncelleme takvimini duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 2017'de piyasaya çıkan Note8'in Android Pie 9 tabanlı One UI arayüzüne kavuşacağı tarih, 15 Şubat 2019 olarak açıklanmıştı. Samsung, yeni Android sürümünün yayınlanmasına 1 ay kala, One UI'nin beta sürümünü sunucularında paylaştı.

Note8 için beta programının yayınlanması, aslında beklenmedik bir gelişme olarak yorumlanıyor. Çünkü Samsung, daha önce beta programlarını yalnızca Galaxy S amiral gemilerine sunacağını açıklamıştı. Bu sürpriz gelişme, Note8 kullanıcılarını hem şaşırttı hem de mutlu etti.

Galaxy Note8'in beta programı, aynı zamanda "Samsung Members" isimli uygulamadan gelen bildirim ile de doğrulandı. Uygulamada paylaşılan duyuruya göre isteyen kullanıcılar, beta sürümüne dahil olarak Android 9 Pie'ı ve One UI arayüzünü diğer kullanıcılardan erken deneme fırsatına sahip olabilir.

Henüz yalnızca Hindistan ve Güney Kore'de başlanan beta sürüm dağıtımının, birkaç gün içinde diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Eğer Note8 kullanıcısıysanız ve beta programına dahil olmak istiyorsanız, "Samsung Members" adlı uygulamaya e-posta adresiniz ile giriş yaparak, beta programı duyurusunun gelmesini bekleyebilirsiniz.

N950FXXU5ZSA5 yazılım versiyonu ile gelen beta sürümü, Note8'in performansını da bir adım öteye taşıyacak gibi görünüyor. Yeni arayüz ile birlikte, değişik bir telefon kullanıyormuş hissi sağlayan bu güncelleme, Android 9 ile birlikte birçok yeni özelliği de içinde barındırıyor.