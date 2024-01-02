Samsung'un 17 Ocak'ta tanıtımını gerçekleştirmeyi planladığı amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra'nın posterleri, şimdiden Brezilya'da bir teknoloji mağazasında kullanılmaya başlandı.

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları olacak olan Galaxy S24 ailesini yaklaşık 2 hafta sonra resmî olarak tanıtacak. Tanıtım etkinliği öncesinde heyecanı artırmak isteyen Güney Koreli teknoloji devi, Brezilya'daki mağazalarında Galaxy S24 Ultra posterlerini sergilemeye başladı.

Brezilya'daki mağazalarda sergilenen posterlerde Galaxy S24 Ultra'yı ilk defa bu kadar net olarak görüyoruz. Bu görsellerde akıllı telefonların tasarımını, kameralarını, S-pen kalemini ve Galaxy AI ifadesini görüyoruz. Ayrıca cihazın sahip olacağı dört kameralı sistemi ve titanyum grisi varyantın seçildiğini görüyoruz.

Galaxy S24 Ultra'yı ilk kez bu kadar net görüyoruz

Poster ayrıca Galaxy AI ifadesine de yer veriyor. Galaxy AI, Samsung'un kendi cihazlarında kullanacağı üretken yapay zekâ olarak dikkat çekiyor. Görselin altında yer alan küçük yazılarda "Sadece illüstrasyon görselleridir. Belirli yapay zekâ özelliklerine erişmek için Samsung Hesabınız ile giriş yapmanız gerekebilir. S Pen, S24 Ultra ile uyumludur ancak Galaxy S24 ve Galaxy S24+ ile uyumlu değildir. Renk ve model stok durumu ve/veya kanala göre değişiklik gösterebilir.” ifadesi yer alıyor.

One UI 6.1 de Galaxy S24 serisiyle geliyor

Samsung, yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra, Android 14 tabanlı One UI 6.1 kurulu olarak gelecek. Her üç telefonda da yapay zekâ özellikleri bulunacak. Bu özellikler arasında arama sırasında canlı çeviri, üretken yapay zekâ ile duvar kağıdı oluşturma, kilit ekranı için hava durumuna göre değişen görseller, Samsung Notes'ta yer alan notları derleyip özetleme, ses etiketleme gibi özellikler sağlayacak.

Samsung, yakın zamanda ön sipariş kampanyalarını da duyurmuştu.