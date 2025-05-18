Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 FE'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, kamera kurulumu ile çok da heyecanlandırmayacak gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce Galaxy S25 Edge isimli telefonunu duyuran Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılını henüz kapatmadı. Şirket, bu yıl içerisinde Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7'ye ek olarak bir telefon daha duyuracak. Bu akıllı telefon, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S25'in uygun fiyatlı versiyonu olacak Galaxy S25 FE.

Peki Samsung Galaxy S25 FE neler sunacak? Gelen son haberler, uygun fiyata üst düzey özellikler sunacak bu akıllı telefonun bazı özelliklerinin gün yüzüne çıktığını gözler önüne seriyor. Ancak açık konuşmak gerekirse Galaxy S25 FE, en azından kamera özellikleriyle heyecanlandırmayacak.

Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE ile aynı kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak!

Samsung Galaxy S25 FE ile ilgili gelen son haberler, bu akıllı telefondaki kamera kurulumuna alışık olduğumuzu gözler önüne serdi. Kaynaklara göre Galaxy S25 FE, 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak, 12 MP ultra geniş açılı kamera ile Galaxy S24 FE'deki 3x optik yakınlaştırma yapabilen 8 MP telefoto kamera da Galaxy S25 FE'de bulunacak. Öte yandan; bu akıllı telefonda Samsung Exynos 2400 işlemci bulunacak.

Samsung Galaxy S24 FE, Eylül 2024'te duyurulmuştu. Hâl böyle olunca Galaxy S25 FE için de benzer bir tarihten bahsetmek mümkün. Bu da bundan sonraki dönemde Galaxy S25 FE'yi bol bol konuşmaya başlayacağımız anlamına geliyor. Bakalım Samsung, uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu ile tüketicileri etkilemeyi başarabilecek mi...