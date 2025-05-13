Samsung Galaxy S26'nın "Plus" Modeli Olmayabilir: İşte Yerine Geçecek Model

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Samsung’un Galaxy S26 serisinde Plus modelinin kaldırılması ve yerine Edge modelinin getirilmesi gündeme geldi.

Samsung, Galaxy S serisinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen “Plus” modeliyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Yeni gelen bilgilere göre 2026’da karşımıza çıkacak Galaxy S26 serisinde Plus modelinin yerini daha ince tasarımıyla dikkat çeken yeni bir “Edge” modeli alabilir.

Samsung, Galaxy S26 serisi için çalışmalara çoktan başladı. “NPA” adı verilen yeni bir projeyle yola çıkan şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S25’i de “PA” (Paradigm) kod adıyla geliştirmişti. Şu an için standart, Edge ve Ultra olmak üzere üç model planlanıyor ancak bu planların yakında tanıtılacak Galaxy S25 Edge modelinin satış başarısına göre değişebileceği de belirtiliyor.

Plus’ın geleceği Galaxy S25 Edge’e bağlı

samsung plus yerine edge modeli gelecek

Samsung’a yakın tedarik zinciri kaynakları ise Galaxy S25 serisinin sevkiyat hedefinin 37,7 milyon adet olarak belirlendiğini paylaştı. Bu rakamlar içinde en düşük hedef, 6,7 milyon adetle Plus modeline ait. 

Edge modelinin bu düşük performansın ardından Plus’ın yerini alması planlanıyor ancak Samsung’un Galaxy S26 serisi için dört farklı OLED panel geliştirdiği bilgisi, Plus modelinin tamamen gözden çıkarılmadığını da gösteriyor diyebiliriz.
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