Samsung Galaxy S26'nın ana kamerasıyla ilgili yeni bir iddia gündem oldu. Güvenilir bir kaynağa göre Samsung, bu telefonda henüz duyurmadığı yeni bir ISOCELL GN sensöre ev sahipliği yapacak. Peki bu sensör neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek yılın başlarında piyasaya süreceği Galaxy S26 serisi telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Bu bağlamda; Samsung'un güvenilir sızıntı kaynaklarından biri, Galaxy S26'nın kamera kurulumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Daha önce ortaya atılan iddialarda Galaxy S26 serisinin yeni bir telefoto kameraya geçiş yapacağı bildirilmişti. Gelen yeni bilgiler, Samsung'un Galaxy S26'da yeni bir ana arka kamera kullanmaya başlayacağını gözler önüne seriyor. Peki bu yeni ana kamera, tüketicilere neler vadedecek?

Fazla heyecanlanmamıza gerek yok

Edinilen bilgilere göre Samsung Galaxy S26'da yine 50 MP çözünürlük sunan bir kamera bulunacak. Bu kamera, Samsung'un henüz duyurmadığı yeni bir ISOCELL GN sensöre ev sahipliği yapacak. Yeni sensörün tüm özellikleri bilinmiyor olsa da mevcut sensörlerden çok büyük farkları olmayacağı, biraz daha büyük piksel boyutu ile daha net fotoğraflar ve daha iyi düşük ışık performansı sunacağı belirtiliyor.

Samsung, Galaxy S26 hakkında henüz hiçbir açıklama yapmadı. Ancak bu akıllı telefonun Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite 2 işlemciden güç alacağını, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile çalışacağını zaten biliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ise bu telefonlarla ilgili daha fazla sızıntı yaşanacaktır.