Galaxy Z Fold 7 ve üç katlanan modelinde titanyum kullanımına geçileceği iddia edildi. Malzeme değişikliğinin detayları ortaya çıktı. Samsung’un yeni tercihin etkileri değerlendiriliyor. Galaxy Z Fold 7’nin ise temmuz ayı başlarında tanıtılması bekleniyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarında bu kez karbon fiber yerine titanyum kullanacağı konuşuluyor. Planlanan bu değişiklik sayesinde cihazların hem daha hafif hem de daha ince olabileceği belirtiliyor.

Samsung’un yakında tanıtacağı Galaxy Z Fold 7 ve uzun zamandır gündemde olan üç katlanan modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre her iki cihazda da arka panelde titanyuma yer verilecek. Bu malzeme daha önce yalnızca Güney Kore’ye özel bir Galaxy Z Fold modelinde kullanılmıştı.

Samsung, Fold serisinde titanyuma geçiyor

Samsung’un bu yeni adımla özellikle Çinli markaların piyasaya sürdüğü daha ince katlanabilir telefonlarla rekabet etmeyi hedeflediği belirtildi. Şirket, önceki nesil Fold modellerinde arka panelde sırasıyla paslanmaz çelik ve karbon fiber malzeme kullanmıştı. Bu kez tercih edilen titanyumun, hafiflik ve dayanıklılık açısından avantaj sunduğu paylaşıldı.

Yeni malzeme seçimi, cihazın hem kalınlığı hem de maliyeti açısından belirleyici olacak. Galaxy Z Fold 7’nin ise temmuz ayı başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım öncesinde cihazla ilgili yeni görsellerin veya sızıntıların gün yüzüne çıkması da oldukça olası görünüyor.