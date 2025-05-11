Samsung Galaxy A14 ve A14 5G modelleri, Android 15 tabanlı son büyük güncellemelerini alacaklar.

Samsung, Galaxy A14 ve A14 5G modelleri için son büyük işletim sistemi güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. İki model için de artık sadece güvenlik yamaları yayımlanacak.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini uyumlu cihazlara dağıtmaya devam ederken bazı modeller için yolun sonu da göründü. Galaxy A14 ve A14 5G de bu modeller arasında yer alıyor ve yıl içinde son büyük güncellemelerini alacaklar.

Samsung Galaxy A14 ve A14 5G için yolun sonu

İlk olarak Android 13 sürümüyle piyasaya çıkan Galaxy A14 serisi, Samsung’un iki büyük güncelleme sözü kapsamında sırasıyla Android 14 ve önümüzdeki dönemde Android 15 ile güncellenecek. Böylece yazılım desteği anlamında taahhüt edilen süreç tamamlanmış olacak.

İki cihaz için bundan sonraki süreçte sadece güvenlik güncellemeleri sunulacak. Kaynaklar, bu desteğin iki yıl boyunca devam edeceğini belirtti ancak yeni bir Android sürümünün bu modeller için planlanmadığını da açıkça ifade etti. Samsung’un güncelleme politikasına göre Galaxy A14 ve A14 5G kullanıcıları, artık Android sürüm yükseltmesi almayacakları bir döneme geçti.