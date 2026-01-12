Tümü Webekno
Samsung Galaxy S26 ve S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S26 serisinin iki üyesi Geekbench testine girdi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S26 serisi, resmî lansman öncesinde Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra modellerine ait bu kayıtlar, hem donanım detaylarını hem de Samsung’un performans stratejisini gözler önüne seriyor.

Geekbench verilerine göre Galaxy S26 (SM-S942U) ve Galaxy S26 Ultra (SM-S948U) modelleri 12 GB RAM ile geliyor ve Android 16 işletim sistemini çalıştırıyor. Bu sürümün Samsung’un yeni arayüzü One UI 8.5 ile sunulması bekleniyor.

Performansları birbirine oldukça yakın

Listelerde işlemci adı açıkça yazmasa da teknik veriler, telefonların Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy'den güç aldığını doğruluyor ancak dikkat çekici bir detay var. Bu özel sürüm, standart Snapdragon 8 Elite Gen 5’e kıyasla biraz daha düşük saat hızlarında çalışıyor. İşlemcide iki çekirdek 4.19 GHz, altı çekirdek ise 3.55 GHz hızında görev yapıyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 GPU yer alıyor.

Performans testlerinde Galaxy S26 Ultra, Geekbench 6.5’te tek çekirdekte 3.466, çoklu çekirdekte 11.035 puan alırken, Galaxy S26 ise 3.378 ve 11.097 puanla neredeyse aynı seviyede sonuçlar elde etti. Bu da iki model arasında performans farkının oldukça sınırlı olacağının göstergesi.

Hatırlatalım, son iddialara göre Samsung, Galaxy S26 serisini 26 Şubat’ta tanıtacak, cihazlar ise Mart ayında dünya genelinde satışa çıkacak.

