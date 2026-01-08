OPPO Reno15 Serisinin Kompakt Üyesi 'Reno15 Pro mini' Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO'nun geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı Reno15 serisinin kompakt üyesi Reno15 Pro mini bugün resmî olarak tanıtıldı.

OPPO, Reno15 serisinin en dikkat çekici modeli olan Reno15 Pro mini ile kompakt telefon segmentine güçlü bir giriş yaptı. Küçük boyutlu gövdesine rağmen amiral gemisi seviyesinde donanım sunan cihaz 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranı, MediaTek Dimensity 8450 işlemcisi ve 200 MP’lik iddialı kamera sistemiyle “mini” algısını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Reno15 Pro mini, OPPO’nun yeni HoloFusion tasarım dili, All-Round Armour Body dayanıklılık yapısı ve IP66/IP68/IP69 sertifikalarıyla hem estetik hem de uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Yapay zekâ destekli kamera yazılımları, PureTone renk teknolojisi ve uzun vadeli yazılım desteğiyle öne çıkan model, kompakt telefon isteyen ancak performans, kamera ve pil kapasitesinden ödün vermek istemeyen kullanıcıları hedef alıyor.

OPPO Reno15 Pro mini özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.32 inç, 1.5K OLED, 120Hz İşlemci MediaTek Dimensity 8450 (4nm) RAM 12GB LPDDR5X Depolama 256GB / 512GB UFS 3.1 Arka Kamera 200MP ana (OIS) + 50MP ultra geniş + 50MP 3.5x periskop (OIS) Ön Kamera 50MP Pil 6200mAh, 80W İşletim Sistemi Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno15 Pro mini fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12GB + 256GB ₹59.999 12GB + 512GB ₹64.999

OPPO Reno15 Pro mini, 13 Ocak itibarıyla Hindistan'da satışa sunulacak. Ön siparişler bugün başlarken, telefonun Türkiye pazarına gireceği tarih ve resmî satış fiyatı henüz belli değil.