Uygun Fiyata 9000 mAh Batarya, 165 Hz Ekran Sunan OnePlus Turbo 6 Serisi Tanıtıldı

OnePlus, orta üst segmentte konumlanan Turbo 6 serisini tanıttı. Turbo 6 ve Turbo 6V'den oluşan cihazlar, devasa bataryaları başta olmak üzere dikkat çeken özelilklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Önde gelen telefon markalarından biri olan OnePlus, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile Turbo 6 serisi olarak isimlendirilen cihazlarını tanıttı. Turbo 6 serisi,s standart ve Turbo 6V olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Standart Turbo 6, daha üst seviye model olarak gelirken 6V daha uygun fiyatlı bir versiyon. Cihazların ön tarafında delikli ekran tasarımı yer aldığını görüyoruz. Arka taraflarında se sol üste yerleştirilen kamera kurulumu var.

OnePlus Turbo 6 ve 6V neler sunuyor?

turb1

Her iki telefonda da benzer özellikler var. Ana fark performans tarafında. Ekranlarına baktığımızda 6,78 inç boyutunda OLED ekranlar görüyoruz. Turbo 6 modelinde 165 Hz, 6V’de 144 Hz ekran var. İkisi de maksimum 1800 nit parlaklık sunuyor ve **1272 x 2772 piksel **çözünürlükle geliyor.

turb

En büyük fark, işlemci tarafında. Daha güçlü olan Turbo 6, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden güç alıyor. 6V modelinde ise Snapdragon 7s Gen 4 bulunuyor. Turbo 6’da 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM, 6V’de ise 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM var. İkisinde de maksimum 512 GB depolama görüyoruz.

t

Kamera tarafı ise moral bozucu. Öyle ki cihazlar yalnızca 50 MP’lik ana kamera ve yardımcı bir lensle geliyor. Önde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası var. En dikkat çeken kısımları ise bataryaları. Öyle ki telefonlarda 9000 mAh’lik 80W destekli devasa bir batarya var. Şirket bu batarya sayesinde Turbo 6’da 10.6 saat durmadan oyun oynama, 22.5 saat kısa videolar , Turbo 6V’de ise 10.5 saat oyun, 25.6 saat TikTok izleme sunabileceğini belirtmiş.

OnePlus Turbo 6 teknik özellikleri

|Ekran |6,78 inç, 165 Hz, 1272 x 2772 piksel, 1800 nit, OLED | |İşlemci |Snapdragon 8s Gen 4 | |RAM |12/16 GB | |Depolama | 256/512 GB| |Arka kamera |50 MP + yardımcı lens | |Ön kamera |16 MP | |Batarya|9000 mAh (80W) | |İşletim sistemi|ColorOS 16 (Android 16)|

OnePlus Turbo 6V teknik özellikleri
Ekran 6,78 inç, 144 Hz, 1272 x 2772 piksel, 1800 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 4
RAM 8/12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + yardımcı lens
Ön kamera 16 MP
Batarya 9000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OnePlus Turbo 6 serisi fiyatları

Versiyon OnePlus Turbo 6 OnePlus Turbo 6V
8 GB + 256 GB - 270 dolar
12 GB + 256 GB 330 dolar 300 dolar
12 GB + 512 GB 400 dolar 340 dolar
16 GB + 256 GB 370 dolar -
16 GB + 512 GB 440 dolar -
