Samsung'un Yeni Uygun Fiyatlı Büyük Ekranlı Tableti Galaxy Tab A11+ Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Tab A11'in yeni üst versiyonu olan Tab A11+'ı tanıttı. Cihaz, dikkat çeken özelliklere sahip orta segment bir tablet olarak geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, akıllı telefonları kadar diğer kategorilerdeki ürünleriyle de öne çıkan bir firmaydı. Tabletler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, Galaxy Tab A11+ isimli yeni tabletini tanıttı. Bu cihaz, yılın erken dönemlerinde duyurulan Tab A11 modelinin biraz daha üst versiyonu olarak geliyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ modelinde klasik tablet tasarımının korunduğunu, A11’e benzer bir görünüm kullanıldığını görebiliyoruz. Ön tarafta kalın çerçeveler, arkada ise tekli kamera kurulumu bizi karşılıyor.

Karşınızda Galaxy Tab A11+

Tablette 11 inç boyutunda bir LCD ekran yer alıyor. Bu ekran, 1200x1920 piksel çözünürlük ve 90 Hz’lik yenileme hızıyla kullanıcıya videolarda, oyunlarda veya kaydırmada yeterli bir görüntüleme deneyimi sunabilecek.

Galaxy Tab A11+’ta MediaTek’in orta segmentte konumlanan işlemcisi **Dimensity 7300’ün **yer aldığını görebiliyoruz. Bu da standart modelde yer alan Unisoc çipe göre çok daha iyi bir CPU ve GPU performansı getiriyor. İşlemciye 8 GB’lık RAM’in ve 256 GB’lık depolamanın eşlik ettiğini belirtelim. micro SD kullanarak depolama 2 TB’a kadar çıkarılabiliyor.

Arkada fotoğraflar, videolar ve aramalar için kullanılabileceğiniz 8 MP’lik bir kamera mevcut. Önde ise 5 MP’lik bir kamera görüyoruz. Cihazda 7040 mAh’lik 25W destekli bir batarya var. 15 saat civarı video oynatma sunduğu belirtilmiş. Cihazın Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıktığını ve 7 yıl Android güncellemesi alacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Tab A11+ teknik özellikleri

Ekran 11 inç, 1200x1920 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, LCD İşlemci Dimensity 7300 işlemci RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 8 MP Ön kamera 5 MP Batarya 7040 mAh batarya (25W) İşletim sistemi One UI 8 (Android 16)

Samsung Galaxy Tab A11+ fiyatı