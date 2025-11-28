Samsung, Dünyanın İlk Mikro RGB Televizyonunu "Yuh!" Dedirten Fiyata Türkiye'de Satışa Sundu

Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı dünyanın ilk Micro RGB televizyonunu resmen ülkemizde satışa sundu. Cihaz, dudak uçuklatan fiyata sahip.

Samsung, ev elektroniği konusunda da dünyanın en önde gelen firmalarından biri konumunda yer alıyor. Kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen televizyonlar da bunlardan biriydi. Güney Koreli teknoloji devinin yaz aylarında dünyanın ilk Micro RGB LED modelini duyurduğunu görmüştük. Bu kapsamda 115 inçlik bir TV modeli de tanıtılmıştı.

Şimdi ise bu ürünle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Samsung, 115 inçlik Micro RGB LED televizyonunu resmen Türkiye’de satışa sundu. Tahmin edebileceğiniz gibi görünce kalbinizi ağrıtabilecek çok yüksek bir fiyatla geliyor.

Samsung’un Micro RGB LED televizyonu Türkiye fiyatı

Ürün Fiyatı 115" Micro RGB R95H 4K Samsung Vision AI Smart TV 1.381.249 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere bir sıfır otomobil fiyatına 115 Micro RGB R95H 4K isimli bu televizyonun sahibi olabiliyorsunuz. Cihaza buradaki bağlantıyı kullanarak Samsung’un resmî sitesinden ulaşabilirsiniz.

Micro RGB, gelişmiş RGB renkli ışık teknolojisi sayesinde benzersiz kontrast elde etmeyi sağlayan yepyeni bir teknoloji. Panelde 100 mikrometreden daha küçük boyutlu RGB LED'ler var. Bu LED’ler, yeşil ve mavi renkler üzerinde hassas kontrol imkânı sunuyor. Bu da renk doğruluğu ile kontrastı iyileştiriyor. Böylece daha önce görmediğiniz şekilde çok üst seviye bir görüntü kalitesi sunuluyor. Özel parlaklık ayarlarına da sahip. Böylece ortamın nasıl olduğu fark etmeksizin en üst seviyede deneyim yaşamaya devam edebiliyorsunuz.

Bunlar dışında 115 inç boyutunda 4K ve yansımasız ekran, %17 daha hızlı CPU, 2 kat daha hızlı NPU gibi özellikleri var. Tabii ki şirketin tüm ürünlerinde olduğu gibi bu cihazda da yapay zekâ öne çıkıyor. Kullanılan yapay zekâ motoru hem görüntüyü hem de sesi en iyi şekilde optimize edebiliyor. Her kare gerçek zamanlı şekilde analiz edilip en iyi görüntü kalitesi kullanıcıya sunuluyor.