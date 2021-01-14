Saniyede 1 Milyar Kare Çekebilen Ultra Hızlı Kamera

Bern Üniversitesi'nde görevli profesör Lihong Wang, saniyede bir milyar kare çekebilen ultra hızlı bir kamera geliştirdi. Profesör, bu kamerayı lazer ışınlar gibi rastgele davranış sergileyen olayları inceleyebilmek için kullanacak.

Bilardo topunun masada hangi köşelere çarpacağı, kıyılara vuran gelgitlerin ölçüleri, ayın ne kadar parladığı ve küçüldüğü genellikle tahmin edilebilen olayların arasında yer alıyor.

Suyun damladığı yer, kasırgaların aniden yön değiştirmesi ve kendi kafalarına göre büyüyen ağaç dalları ise zaman geçtikçe rastgele davranış sergiledikleri için kaotik sistem olarak adlandırılıyor. Bu kaotik sistemler, önemsiz gibi görünse de aslında dünyamızda büyük rol oynuyor. Bern Üniversitesi Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde görev alan profesör Lihong Wang, bu arayışa yardımcı olabilecek yeni bir cihaz tasarladı.

Ultra hızlı kamera, saniyede bir milyar kare hızla video kaydedebiliyor

Wang, kapalı bir odada lazer ışığının hareketlerini gözlemleyebilmek için saniyede bir milyar kare hızla video kaydedebilen ultra hızlı bir kamera geliştirdi. Kamera, sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık (CUP) teknolojisiyle çalışıyor ve bu sayede evrendeki en hızlı şey olarak kabul edilen ışığı takip edebiliyor.

Ancak bu kamera, sadece CUP teknolojisine değil, aynı zamanda diğer fotoğraf makinelerinin aksine tüm kareleri aynı anda çekebilme özelliğine sahip. Bu sayede her rastgele davranışı yakalayarak, uzmanların bu çarpıklığı incelemelerine olanak tanıyor.

Wang, bu kamerayla birlikte fizik, kriptografi ve iletişim alanlarında yapılan optik çalışmalara yeni bir soluk getirileceğini belirterek, şu ifadelerde bulundu; “Bu konu önceden bilim insanlarının ilgi odaklarından birisiydi ancak zamanla yeterli ekipmana sahip olamadığımız için gösterilen ilgi ortadan kayboldu. Bu ekipman sayesinde bilim insanlarına nihayet deneysel bir araç sunabiliyoruz.”