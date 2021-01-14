HackerConf 2021 Etkinliği 20 Ocak'ta Gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı etkinliği "HackerConf", önümüzdeki günlerde ikinci kez yapılacak. MDISEC isimli Twitch kanalı tarafından organize edilecek bu etkinlik, 20 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl içerisinde düzenlediği bir konferans ile siber güvenlik alanına ilgi duyan herkes için önemli bilgiler veren "MDISEC" isimli Twitch kanalı, 2021 yılına da hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde yine bir etkinlik düzenleyecek olan kanal, siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı hakkında bilgi edinmek isteyenlere kolay kolay unutamayacakları bir gün geçirtecek.

MDISEC'in yeni konferansı, "HackerConf 2021" olarak isimlendiriliyor. 20 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan etkinliklikler kapsamında bilgisayar korsanları, çeşitli sızma tekniklerini meraklılarına anlatacaklar. Ayrıca gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında "Pandemi Döneminde Online Sınavlarda Nasıl AA Alınır?" ve "0 TL ile İstanbul'u gezmek!" gibi ilgi çekici konulara da değinilecek.

HackerConf konferansı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitch üzerinden gerçekleştirilecek. Saat 09:59 itibarıyla başlayacak etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek. Böylelikle evlerimizde kaldığımız şu günlerde, siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı gibi konularla ilgili detaylara doymuş olacaksınız.

Etkinliğe dahil olmak için yapmanız gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Burada bulunan bağlantıyla detayları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz etkinliği, burada bulunan Twitch kanalı üzerinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

HackerConf 2021 için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz