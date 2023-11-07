NASA'nın tahminlerine göre Satürn'ün halkaları, gezegenin eğimi nedeniyle 2025 yılında Dünya'dan görülemeyecek. Ancak bu durum geçici süreliğine olacak.

Güneş sisteminin en büyük ikinci gezegeni olan Satürn’ü hepimiz ikonik halkalarıyla tanıyoruz. Bu halkalar, teleskoplar yardımıyla Dünya üzerinden görülebiliyor. Ancak gelen açıklamalar, yakında gözden kaybolacaklarını ortaya koyuyor.

NASA’nın açıklamalarına göre Satürn’ün halkaları, 2025 yılında Dünya’dan görülemeyecek. Tabii ki gerçekten kaybolmayacaklar. Halkaları, Satürn’ün eğimi nedeniyle göremeyeceğiz.

Satürn'ün halkaları, Mart 2025'te gözden kaybolacak, daha sonraki yıllarda ise tekrar görülebilecek

Bilim insanlarına göre halkalar, bundan tam 18 ay sonra gezegenimiz üzerinden görülemeyecek. Şu anda Satürn ile Dünya tam hizada değil ve gaz devi 9 derecelik açıyla eğimli. Önümüzdeki yıl bu oran 3,7’ye gerileyecek ve halkaları görmek daha da zorlaşacak. 2025’te ise sıfıra düşerek tamamen görülemeyecek seviyeye gelecekler.

Ama endişelenmeye gerek yok. Satürn’ün halkaları, geçici süreliğine gözden kaybolacak. Açıklamalara göre halkalar, daha sonra yavaş yavaş tekrar görülebilir olmaya başlayacak ve 2032 yılında, yani kaybolduktan 8 yıl sonra 27 derecelik maksimum eğimine ulaşacak. Halkaların en iyi görüntüsünü de bu tarihte göreceğiz.

Satürn’ün halkaları, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve diğer maddelerden oluşuyor. NASA verilerine göre halkalar, gezegenden 282 bin kilometre uzağa kadar uzanabiliyor. Dikey uzunluklarının ise 10 metre civarında, yani oldukça küçük oldukları belirtiliyor. Son olarak halkaların ilk kez 1610 yılında Galileo Galilei tarafından gözlemlendiğini belirtelim.

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