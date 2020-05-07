Disintegration, Haziran’da PS4’e Geliyor

PlayStation 4’te oynanabilecek olan savaş oyunlarına yeni bir tanesi daha ekleniyor. Fütüristik oyunları sevenlerin hoşuna gidecek Disintegration, haziran ayında platform için çıkış yapacak.

Konsollar arasındaki rekabetin bu yıl içerisinde kızışması bekleniyor zira hem Sony hem de Microsoft yeni nesil konsollarını yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Microsoft, bugün yeni konsolu için bir etkinlik düzenlemişti.

Disintegration, bu noktada Xbox Series X açıklamalarının üzerindeki sahne ışığını en azından kısmen de olsa çalmayı başarıyor. Titanfall 3 çıkana kadar fütüristik bir ortamda geçecek, teknolojinin havada uçuştuğu bir savaş oyunu arıyorsanız Disintegration sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Disintegration, kadrosu göz kamaştırıyor:

Disintegration oyunu, çok büyük bir gürültü yaratmamış olsa da kadrosunda oldukça önemli isimleri barındırıyor. Oyunun geliştiricileri arasında Halo’nun yaratıcılarından biri de var. Geçmişten gelen tecrübeler, oyunun fragmanında da göze çarpıyor.

Oyunda Romer Shoal adında bir Android'i oynuyoruz. Kanun kaçaklarından oluşan ekibimizi toplayarak maceralara atılıyoruz. Bazen çeşitli komutlar vererek ekibimizi savaşa gönderiyoruz; bazen de silahlarımızı kuşanmamız gerekiyor.

Oyunun yeni fragmanında oyunun hikâyesi ve karakterleri hakkında bilgi sahibi de oluyoruz. Hikâye oldukça sıradan sayılabilecek bir yapıya sahip. Oyunda dünyayı kıyametin eşiğine sürüklemiş bir kötü karakter var ve biz de bir grup uyumsuz karakteri toplayıp son dakikada dünyayı kurtarıyor ve kötü adamı alt ediyoruz.

Disintegration, 16 Haziran’da geliyor:

Tanıtım videosuyla birlikte Disintegration’ın çıkış tarihini de öğrenmiş olduk. Oyun, 16 Haziran’da satışta olacak; yani bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra oyun, konsollarda yerini alacak. Oyunun beta sürecine yakın zamanda oyuncular dâhil edilmişti. Sonrasında da oyuncular geri bildirimlerde bulunmuştu.

Disintegration hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyun başarılı olacak mı, yoksa PlayStation 4’ün son dönemlerinde sıradan bir oyun mu olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Oyunun tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Disintegration için yayınlanan tanıtım videosu: