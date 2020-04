The Last of Us Part II Ne Kadar Yer Kaplayacak?

Naughty Dog'un yıllardır üzerinde çalıştığı The Last of Us Part II için geri sayım sürerken, oyunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation'in internet sitesinde ön sipariş sistemine açılan fiziki kopyalar, oyunun konsolda ne kadar yer kaplayacağını ortaya çıkardı.

PlayStation 3 sahipleri, bundan yaklaşık 7 yıl önce "The Last of Us" isimli bir oyun ile tanıştılar. Naughty Dog tarafından geliştirilen bu oyun, gerek hikayesi gerekse oynanış tarzı ile milyonlarca oyunseveri kendine hayran bıraktı. PlayStation 4'ün piyasaya sürülmesiyle bu konsol için de uyumlu hale getirilen oyun, popülaritesini her geçen gün biraz daha artırarak çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başardı.

Naughty Dog, 2016 yılında düzenlenen PlayStation Experience etkinlikleri kapsamında çok önemli açıklamalar yaparak The Last of Us Part II için çalışmaların başladığını resmen duyurdu. Aradan geçen yıllar, The Last of Us Part II'nin gelişim sürecinin sonuna gelinmesini sağlarken oyunseverlerin heyecanını da her geçen gün biraz daha artırdı. Şimdiyse oyunseverler, The Last of Us Part II'nin piyasaya sürüleceği 29 Mayıs 2020 tarihi için gün sayıyorlar.

The Last of Us Part II ile ilgili bugüne dek onlarca şey yazılıp çizildi. Ortaya atılan iddialar genellikle oyuncular için heyecan verici detaylardı. Şimdi ise ortaya The Last of Us Part II ile ilgili yeni bir detay çıktı. Doğrudan PlayStation'ın internet sitesi üzerinde yer alan bilgi, The Last of Us Part II'nin PlayStation 4'te ne kadar yer kaplayacağı ile ilgili bilgi veriyor.

PlayStation, The Last of Us Part II'nin fiziki kopyalarını ön sipariş sistemi kapsamında satışa sundu. Artık dileyen oyunseverler, yıllarca bekledikleri The Last of Us Part II'yi satın alabiliyorlar. Satış için oluşturulan ürün sayfası, The Last of Us Part II'nin oyun konsolunda 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor.

The Last of Us Part II ile ilgili daha önceden ortaya çıkan bilgiler, bu oyunun çok geniş kapsamlı olacağını ve hikayesinin uzun sürede tamamlanacağını ortaya koyuyordu. Dolayısı ile 100 GB'lık depolama alanının özellikle günümüz şartlarında pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yine de oyunun neler sunacağı ve beklenen onca yıla gerçekten değip değmeyeceği, 29 Mayıs itibarıyla belli olacak.