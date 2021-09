Efsanevi Mortal Kombat serisinin yeni filmi Mortal Kombat: Battle of the Realms'da yaklaşık 1 yıldır tartışılan Scooby-Doo ve Shaggy'nin yer alıp almayacağı kesinleşti. Ultra Instinct Shaggy, yayınlanan giriş sahnesine göre filmde dövüşçü olarak yer alacak.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms filmi ilk duyurulduğu zaman, filmde Shaggy'nin yer alacağına dair dedikodular hayranlar arasında dönmeye başlamıştı. Mortal Kombat severler, tıpkı Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur filminde gördükleri gibi ultra güçlü Shaggy'i filmde göreceklerine inanıyorlardı.

Warner Bros.'un bir sır gibi sakladığı filmin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ve filmin 13 saniyelik giriş sahnesinden de görüleceği gibi internette "Ultra Instinct Shaggy" olarak anılan güçlü Shaggy'nin animasyon filminde yer alacağı doğrulandı.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realm'ın giriş sahnesi:

Videodan da görebileceğiniz üzere Mortal Kombat'ın havasına son derece uyumlu olan Shaggy, havaya yumruklar savuran, dövüş yeteneklerini göstermeye çalışan Scorpion'u boğazından yakalıyor ve Mortal Kombat cehennemine doğru çekiyor. Bu sahnede aynı zamanda Shaggy'nin arkasında Scooby-Doo'nun da yer aldığı görülüyor.

Açıkçası Mortal Kombat hayranları ultra instinct Shaggy'i sadece animasyon filminde değil, serinin 11. oyunu Mortal Kombat 11'de de görmek istiyordu. Hayranların bu isteği, Change.org'dan 300 binin üzerinde imza toplanmasına rağmen gerçekleştirilmesi ve Mortal Kombat sözcülerinden biri, oyunda Shaggy'nin hiçbir şekilde yer almayacağını belirtmişti ve daha sonra piyasaya sürülen oyunda da karakterin olmadığı netlik kazanmıştı. Warner Bros'un Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms'da Shaggy'e yer vermesi, serinin bir sonraki oyununda Shaggy'nin olup olmayacağını bir kez daha gündeme getirdi.