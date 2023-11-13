Türkiye'de magazin camiasının popüler simalarından olan Şeyma Subaşı'nın "fazla photoshoplu" olduğu için linçlenen paylaşımının, aslında bir reklam kampanyasının parçası olduğu ortaya çıktı.

Instagram'da 2.9 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı, neredeyse her hareketi olay olan isimlerin başında geliyor. Ünlü isim, popülaritesini sık sık sosyal medyada reklam iş birlikleri için kullanıyor. Bu iş birliklerinin en sonuncusu için Subaşı, oldukça ilginç bir strateji izledi.

Subaşı'nın yaptığı ilk paylaşımda, arkasındaki fayansların bel hizasında büküldüğü görülüyordu. Zaman zaman fotoğraf paylaşmadan önce fotoğraflarını düzenleyen kişilerin yaptığı hatalara benzer bir kıvrılma illüzyonu yaratan Subaşı, bu fotoğrafı takipçileriyle paylaşmıştı.

Herkes Şeyma Subaşı ince görünmek için photoshop yaptı derken reklama kurban gitti

Pek çok kişi bu fotoğrafı üzerinde oynanmış sandı, hatta bu konuda Şeyma Subaşı'yı linçledi. Magazin siteleri de viral olan paylaşımı haberleştirerek sitelerine taşıdı. Çok konuşulan bu görselin aslında bir reklam kampanyasının parçası olduğu ortaya çıktı.

Bir sonraki gönderisinde Subaşı, önce gelen yorumları ve yapılan haberleri montajladıktan sonra aslında fayansların bilerek manipüle edilmiş gibi gösterildiğini belirtti. Sonrasında da kamera, Subaşı'ndan reklamı yapılan AirFryer ürününe döndü. Kaydırmalı paylaşımın ikinci kısmında ise fotoğraf çekiminin öncesine ait kamera arkası görüntüleri yer aldı.

Gelen yorumlarda pek çok kişi Subaşı'nın da yer aldığı reklamın oldukça zekice olduğuna vurgu yaptı. Görünüşe bakılırsa bu iş birliği oldukça başarılı oldu. Pek çok kişiyi kandırmayı başaran kampanya, ses getirmeyi başardı.