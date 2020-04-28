Shopify, Yeni Mobil Uygulaması 'Shop'u Kullanıma Sundu

E-ticaret üzerine çalışmalarını sürdüren Shopify, yeni mobil uygulamasını duyurdu. "Shop" olarak isimlendirilen bu mobil uygulama, tüketicilerin siparişlerini takip etmelerinin yanı sıra yeni ürünler keşfetmelerine de yardımcı oluyor.

Kanada merkezli bir e-ticaret şirketi olan Shopify, hem tüketicilere hem de e-ticaretin içerisinde olan kurumlara hizmet veriyor. Dünya genelinde çok ciddi bir popülariteye sahip olan şirket şimdi, kendi mobil uygulaması "Shop"u tüketicilerin hizmetine sundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 16 milyondan fazla tüketicinin kullandığı "Arrive" isimli uygulamanın her şeyiyle yenilendiği ve Shop haline geldiği ifade edildi.

Shopify'ın geçtiğimiz dönemlerde kullanılan Arrive isimli uygulaması, Shopify üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin, kargolarının takip edilmesini sağlıyordu. Tüketiciler, bu uygulamayı kullanarak siparişlerinin nerede olduğunu detaylı bir şekilde takip edebiliyorlardı. Shop haline gelen yeni uygulama ise yine kargoların takip edilmesine ek olarak tüketiciler için farklı özellikler de sunuyor.

Tüketiciler, Shopify tarafından geliştirilen Shop isimli uygulamayı kullanarak satın aldıkları ürünlerle ilgili tavsiye edilen ürünler görüntüleyebilecekler. Ayrıca tüketiciler, bu uygulamayı kullanarak bir ürün satın aldıkları ya da denk geldikleri Shopify satıcılarına ait mağazalarla ilgili detaylı bilgiler de alabilecekler ve beğendikleri bir ürünü kolayca satın alabilecekler. Yani Shop, Shopify bünyesindeki 1 milyondan fazla mağazayı tek bir mobil uygulamada topluyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Shopify, yeni uygulaması için 2018 yılından beri çalışıyor. Şirket, en nihayetinde de mobil uygulamasını getirmek istedikleri noktaya taşımış durumda. Yapılan açıklamalara göre Shopify'ın yeni mobil uygulaması, bir yandan tüketicilerin e-ticaret deneyimlerini iyileştirirken diğer yandan da Shopify'ın daha çok tüketici tarafından duyulmasına yardımcı olacak.

Shopify tarafından geliştirilen ve tüketicilerin hizmetine sunulan Shop isimli uygulama, iOS ve Android platformlarındaki yerini almış durumda. Böylelikle tüketiciler, bu uygulamayı hemen indirerek hem Shopify siparişlerini yakından takip edip hem de yeni alışverişler için kendilerine tavsiye edilen ürünleri keşfetme imkanına sahip olmuş durumdalar. Eğer sizler de bu uygulamayı indirmek isterseniz, önce burada bulunan bağlantıyı kullanın ve yönlendirildiğiniz sayfadaki QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okutun.