Türkiye'nin en popüler süpermarket zincirlerinden A101, yeni mobil uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu. A101 Kapıda olarak isimlendirilen uygulama, sipariş verilen lokasyona en yakın mağazayı harekete geçiriyor ve siparişlerin mümkün olan en kısa sürede evlere teslim edilmesi sağlanıyor.

Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte hayatımızda çok ciddi değişimler oldu. Örneğin artık tüketiciler, akıllı telefonlarla paralel olarak yoğun bir şekilde kullanılan internet üzerinden hemen her işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Üstelik son dönemlerde daha da sık kullanılmayan başlayan e-ticaret platformları, tüketicilerin yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlıyor.

Günümüzde tüketiciler, ihtiyaç duydukları bir şeyi satın almak istediklerinde internet sitelerini ya da mobil uygulamaları kullanabiliyorlar. Şimdiyse ülkemizde en çok şubesi olan süpermarketlerden bir tanesi olan A101, kendi eve sipariş mobil uygulamasını tüketicilerin beğenisine sundu. Kuruluşunun 12. yılını kutlayan A101, geliştirdiği "A101 Kapıda" isimli mobil uygulaması ile tüketicilere yeni bir hizmet daha vermeye başlamış olacak.

A101 tarafından geliştirilen mobil uygulama tüketicilere, ihtiyaçlarını anında ulaştırabilmek için kullanılacak. Tüketiciler, A101 Kapıda uygulamasını kullanarak ihtiyaç duydukları gıdaların siparişlerini verecekler. Siparişin verildiği konuma en yakın yerdeki A101 çalışanları da istenen ürünleri hızlı bir şekilde sipariş veren tüketiciye ulaştıracaklar. Böylelikle tüketicilerin hayatları biraz daha kolaylaşmış olacak.

A101 Kapıda uygulaması şu an için sadece belirli lokasyonlarda kullanılabiliyor. Örneğin İstanbul’da Kadıköy, Ataşehir ve Üsküdar'da yaşayan vatandaşlar, A101 Kapıda uygulamasını kullanarak evlerine sipariş verebilecekler. Yapılan açıklamalara göre uygulamanın kullanım kapsamı, mümkün olan en kısa süre içerisinde artırılacak ve daha çok vatandaş, A101 Kapıda uygulamasından yararlanmaya başlayacak.

A101'in konuyla ilgili açıklamasında uygun fiyat vurgusu yapıldı

A101 tarafından tüketicilerin hizmetine sunulan A101 Kapıda uygulaması hem Google Play Store hem de App Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı istediğiniz her yerde indirebilirsiniz ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, A101 Kapıda şu an için sadece İstanbul'daki kısıtlı bir lokasyon çerçevesinde hizmet veriyor. Eğer sizler de A101 Kapıda'yı indirmek isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.