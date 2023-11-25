Shrek'in uzun yıllardır internetin her köşesinde aranan test animasyonları en sonunda ortaya çıktı.

Çocukluğumuzun en ikonik karakterlerinden olan ve bir noktada animasyonlarıyla duygusal bağ kurduğumuz Shrek, “7’den 70’e her yaştan insanın gönlünde taht kurdu.” desek yanlış olmaz. Zamanının ötesinde mesajlara, animasyon kalitesine ve sempatik karakterlere sahip bu seriye bakışınızı değiştirecek, ilk test animasyonları ortaya çıktı.

Söz konusu animasyonlarda ana karakterimiz Shrek’in, alışık olduğumuzdan oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Karakterlerin modellemelerinde ve genel olarak atmosferde daha karanlık bir yaklaşım görebildiğimiz bu ilk aşamalar, “eğer planlar hiç değişmeseydi bu seri bu kadar büyüyebilir miydi?” diye düşündürüyor.

Karşınızda 20 yıldan uzun süredir aranan kayıp Shrek medyası:

Zoom Art Studio tarafından paylaşılan videonun açıklamasında, Shrek’in düşük bütçeli ve karanlık atmosferli bir film olarak başladığı söyleniyor. Animasyonunda yer aldığını belirten kanal sahibi, yıllar içinde Shrek’in çok büyük bütçeli bir animasyona evrilmesine de dikkat çekiyor.

Animasyonun kendisine bakacak olursak, Shrek’in kesinlikle şimdiki hâliyle alakası olmadığını görebiliyoruz. Burada daha zayıf olarak tasarlanan karakterin yüz ifadelerinde ve mimiklerinde aşırıya gidilmiş. Hatta bu aşırılık, bir noktada gerilime de sebep olabilecek potansiyelde.

Öte yandan James Brown’un I Got You şarkısı eşliğinde yapılan dans animasyonunun, 1995 yılının çok ötesinde olduğunu da belirtmek gerek. Kısa kesitteki diğer karakterin yüz ifadeleri de oldukça başarılı ve yine bir tık ‘aşırı’ görünüyor. Sahneye ilk indiğinde havada süzüldüğünü düşünebilirsiniz fakat aşağı atlarken ipe bağlı olduğunu belirtelim. Yani karakterine havada kalması, test animasyonu olmasından kaynaklı değil.

Siz bu test animasyonunu nasıl buldunuz?