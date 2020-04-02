Müzik endüstrisinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Shure, yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Biri kulakiçi diğeri de kulaküstü olarak karşımıza çıkan kablosuz kulaklıklar, giyilebilir teknoloji sektöründe kendisine ses getirme potansiyeline sahip.

Profesyonel müzik sektörü, Shure'u yakından tanıyor. Şirket, neredeyse 100 yıldır müzik sektörünün içerisinde ve profesyonel ekipmanlar üretiyor. Hedef kitlesini daha da genişletip günlük tüketicilere de ulaşmaya karar veren Shure şimdi, yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu.

Shure'un piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklıklarından ilki, bir kulaküstü model olarak karşımıza çıkıyor. AONIC 50 olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklık modeli, Bluetooth 5.0 desteğinin yanı sıra 20 saate varan kullanım imkanıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çevresel ses moduna sahip olan kulaklık; aptX HD, aptX Low Latency ve Sony LDAC gibi farklı özelliklere sahip kodeklere de sahip.

Shure'un piyasaya sürdüğü ikinci model ise bir kulakiçi kulaklık. Şirket, bu ürününü AONIC 215 olarak isimlendiriyor ve tüketicilerin, özellikle de ses kalitesi açısından benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını ifade ediyor. Şirketin kulakiçi kulaklıkları, 8 saat kesintisiz müzik keyfi sunarken kılıfı ile birlikte 24 saate kadar kullanılabiliyor.

AONIC 215, tıpkı AONIC 50'de olduğu gibi çevresel geçiş moduna sahip. Ayrıca bu kulaklıklar hem en iyi uyumu sağlamak hem de kaybolmayı önlemek adına kulak üzerine yerleştirilen ufak bir çıkarılabilir parçaya sahipler. Peki, bu kadar üstün özelliklere sahip olan bu kablosuz kulaklıkların fiyatı ne kadar? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabını açığa kavuşturalım.

Shure AONIC 50 ve AONIC 215 fiyatları

Shure, AONIC 50 modelini siyah ve kahverengi olmak üzere iki farklı renkte sunuyor. Eğer bu kulaküstü kulaklık modeline sahip olmak isterseniz, Shure'a 399 dolar (yaklaşık 2.650 TL + vergiler) ödeme yapmanız gerekiyor. Tercihinizi AONIC 215'ten yana yapmak isterseniz de şeffaf, siyah, beyaz ya da mavi renk tercih edebiliyorsunuz ve bu ürün için de 279 dolar (yaklaşık 1.850 TL + vergiler) ödemeniz gerekmekte.