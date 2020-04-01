Oppo, Yeni Kablosuz Şarj Teknolojisi FreeVOOC'u Duyurdu

Oppo, paylaştığı bir video ile yeni akıllı telefonu Ace Infinity'yi ilk kez gösterdi ve cihazla birlikte yeni kablosuz şarj teknolojisi olan FreeVOOC'u duyurdu. Bu kablosuz şarj teknolojisi, telefonun 10 metre mesafeye kadar kablosuz şarj edilebilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon sektörü, son yıllarda büyük bir değişimin içerisinde. Teknoloji üreticileri, her geçen gün yeni bir teknoloji geliştiriyorlar ve bu teknolojileri yeni akıllı telefon modelleri ile tüketicilerin beğenisine sunuyorlar. Şimdiyse akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Oppo, yeni ve benzersiz bir teknoloji geliştirmiş gibi görünüyor.

Kablosuz şarj teknolojileri, akıllı telefon sektöründe son dönemlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi. İyiden iyiye popüler hale gelen bu teknoloji, şarj hızı ve gerçekten kablosuz olup olmadığı ile ilgili sürekli tartışılıyor. Ancak Oppo, ilerleyen dönemlerde gerçek bir kablosuz şarj teknolojisi ile tüketicilerin karşısına çıkacak gibi görünüyor.

Oppo bugün, yeni bir akıllı telefondan bahsetti. Bu telefon, Ace Infinity olarak isimlendiriliyor. Telefonla ilgili detaylı bilgi sahibi değiliz ve bu telefonun hangi donanım özelliklerine sahip olacağını da bilmiyoruz. Ancak Oppo, bu telefonun "FreeVOOC" isimli bir kablosuz şarj teknolojisi ile geleceğini söylüyor. Bu teknoloji, Ace Infinity'ye 10 metre mesafeye kadar 5 ila 10 watt aralığında kararlı bir şekilde kablosuz şarj olabilme imkanı sağlayacak.

Oppo'ya göre FreeVOOC teknolojisinin şarj bobinleri, Ace Infinity'nin kenarına yerleştirilmiş. Bu yapı; bir emme katmanı, bir dönüşüm katmanı ve bir de pilin sonsuza dek şarj olmasını sağlayan iletken malzemeden oluşuyor. Oppo, ilerleyen dönemlere daha fazla açıklama beklediğimiz FreeVOOC ilgili bir de video yayınladı. Dilerseniz artık sizleri, bu video ile başbaşa bırakalım.

Oppo'nun 'kablosuz şarj teknolojisinin geleceği' olarak isimlendirdiği FreeVOOC için hazırlanan tanıtım videosu

Şakaymış :(

Oppo'nun bu heyecan verici kablosuz şarj teknolojisi, aslında 1 Nisan şakasından başka bir şey değildi. Ancak teknoloji dünyasından pek çok isim gibi biz de bu şakayı gerçek sandık.

Oppo Başkan Yardımcısı Brain Shen'in heyecan uyandıran tweeti

Teknoloji gurusu Ben Geskin'in heyecanı ve şakayı fark ettikten sonraki tepkisi

İlk tweet: Sonunda! Uzun zamandır bu teknolojinin gelmesini bekliyordum. İyi iş.

İkinci tweet: Ah, bu bir 1 Nisan şakası...