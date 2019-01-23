Bilindik silah üreticilerinden Sig Sauer, yeni ürünü MPX Copperhead mini otomatik tüfeğini bir videoyla tanıttı.

Sig Sauer'in silahını tanıttığı videoda, silahın 37 santimetre uzunluğunda olduğu, 2 kilogram geldiği ve 9 milimetrelik mermilerle çalıştığı anlatılıyor. Bir internet portalı olan The Drive, Sig Sauer'in hem son tüketiciye hem de askeri kullanıma yönelik iki benzer silah geliştirdiğini söyledi.



Sivil kullanıma yönelik silahın tabancayı daha çok andırdığını söyleyen The Drive, askerler ve kolluk kuvvetlerinin kullanması için geliştirilen silahın üzerinde birkaç ek seçeneğin yer aldığını belirtti. Bu ek seçenekler ise susturucu kullanma ve ateş etme modunun değiştirilmesi şeklinde.

Dünyanın en küçük mini otomatik tüfeği olan MPX Copperhead'in silah pazarındaki tavsiye edilen satış fiyatı ise 1600 dolar olarak belirlendi. Silahın tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.