Black Mirror Gerçek Oldu! Silahlı Robot Köpekler Hindistan Ordusu'na Katıldı [Video]

Hindistan Ordusu, silahlı robot köpekleri kullanmaya başladı. Ordu, 26 Ocak'taki Cumhuriyet Günü'ndeki geçit töreninde bu silahlı robot köpekleri sergileyecek.

Yapay zekânın da ciddi anlamda ilerlemesiyle robot teknolojilerinin her geçen gün daha da gelişmiş hâle geldiğini görüyorduk. Öyle ki robotlar, birçok farklı sektörde kullanılmaya başlamış durumda. Savunma sektörünün de bunlardan biri olması bekleniyor. Şimdi ise Hindistan’dan bu konuda hamle geldiği görüldü.

Hindistan ordusu, Yeni Delhi'de 26 Ocak günü düzenlenecek Cumhuriyet Günü geçit töreninde bu yıl beklenmedik bir teknolojik yeniliğe yer vermeyi planlıyor. Öyle ki ordu, silahlı robotlar ile geçit düzenleyecek.

Silahlı robot köpekler orduyla birlikte törende yer alacak

26 Ocak’ta gerçekleştirilecek kutlamalar öncesinde ordudan silahlı robot köpekleri içeren videolar geldi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Black Mirror’ı andıran bu ürkütücü robot köpeklerin, askerler ve zırhlı araçlar ile birlikte geçit töreninde yer alacağı belirtildi.

Engebeli ve düzensiz arazilerde çalışmak üzere tasarlanan robotik sistemler, tatbikatlar sırasında adım atma, dönme ve formasyon halinde hareket ederken dengeyi koruma gibi çevik hareketler sergileyebiliyorlar. Üzerlerinde silah yer alması da onları çok daha korkutucu yapıyor.

Ülkeden gelen bilgilere göre ordu, resmî adı Çok Amaçlı Bacaklı Ekipman (MULE) olan bu robotik köpeklerden yaklaşık 100 tanesini aktif hizmete almış durumda. İnsan konuşlandırılmasının zor veya güvensiz olabileceği zorlu ortamlarda lojistik, gözetleme ve yüksek riskli görevleri desteklemek amacıyla tasarlandıkları belirtilmiş. Hangi şirket tarafından geliştirildikleri konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.