2025'in En İyi Hikâyeye Sahip Oyunlarından Biri Olan SILENT HILL f'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Sislerin ardındaki o meşhur kasaba, bu kez bildiğimiz coğrafyayı terk ederek bizleri 1960’ların Japonya’sına, tekinsiz güzelliklerle dolu bir kâbusa davet ediyor. Serinin uzun süren sessizliğini bozan en iddialı yapımlardan biri olan SILENT HILL f, alışılagelmiş paslı ve kanlı batı atmosferini, Japon korku ögeleri ve rahatsız edici çiçek sembolizmiyle harmanlayarak oyunculara sunuyor.
Ünlü yazar Ryukishi07’nin kaleminden çıkan hikâye, psikolojik gerilimi görsel bir şölene dönüştürürken, serinin hayranlarını hem tanıdık hem de tamamen yabancı bir korkuyla yüzleştiriyor. Biz de bu içeriğimizde 2025'in en iyi hikâyeye sahip oyunlarından biri kabul edilen SILENT HILL f'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
SILENT HILL f fragmanı
SILENT HILL f konusu
Oyun, 1960'lı yılların Japonya'sında geçiyor. Hikâye, "Ebisugaoka" adlı kırsal bir kasabada yaşayan lise öğrencisi Hinako Shimizu'nun etrafında şekilleniyor. Kasaba, aniden ortaya çıkan gizemli bir sis ve kasabayı ele geçiren tuhaf, kırmızı bitkilerle dolu bir kâbusa dönüşüyor.
Senaryo, Higurashi When They Cry serisiyle tanınan ünlü görsel roman yazarı Ryukishi07 tarafından yazıldı. Bu nedenle hikâye, sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda karakterlerin psikolojik derinliklerine, suçluluk duygularına ve Japon folkloruna dayanan "güzelliğin içindeki dehşet" temasına odaklanıyor.
SILENT HILL f nasıl bir oyun?
SILENT HILL f, serinin özüne sadık kalan üçüncü şahıs (TPS) kamera açısına sahip bir hayatta kalma-korku (survival horror) oyunudur ancak oyun, sadece kaçma ve saklanma üzerine kurulu değil. Aynı zamanda keşif, bulmaca çözme ve kaynak yönetimi de içeriyor.
- Atmosfer: Paslı metal estetiği yerine, bu oyunda çürüyen bitkiler, mantarlar ve Japon mimarisinin deforme olmuş hâlleri ön planda.
- Oynanış: Oyuncular, sisli sokaklarda ipuçlarını birleştirirken grotesk yaratıklarla yüzleşmek zorunda. Ryukishi07'nin etkisiyle, diyaloglar ve hikâye anlatımı önceki oyunlara kıyasla çok daha derin ve katmanlı.
SILENT HILL f çıkış tarihi
Uzun bir bekleyişin ardından SILENT HILL f, 25 Eylül 2025 tarihinde oyuncularla buluştu.
SILENT HILL f hangi platformlarda var?
- PC
- PlayStation 5
- Xbox Series X/S
SILENT HILL f fiyatı ne kadar?
|Platform
|Fiyat
|Steam (PC)
|36.99$
|Epic Games (PC)
|2.799 TL
|PlayStation Store (PS5)
|3.449 TL
|Xbox Store (Xbox Series S/X)
|2.799 TL
SILENT HILL f sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşlemci
|Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
|Ekran Kartı
|NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti / AMD Radeon™ RX 5700
|NVIDIA® GeForce® RTX 2080 / AMD Radeon™ RX 6800XT
|RAM
|16 GB
|16 GB
|Depolama
|50 GB kullanılabilir alan
|50 GB kullanılabilir alan
|İşletim Sistemi
|Windows 11 x64
|Windows 11 x64