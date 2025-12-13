Tümü Webekno
2025'in En İyi Hikâyeye Sahip Oyunlarından Biri Olan SILENT HILL f'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Bu yıl The Game Awards'ta en iyi hikâye anlatımı ödülüne aday gösterilen SILENT HILL f'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sislerin ardındaki o meşhur kasaba, bu kez bildiğimiz coğrafyayı terk ederek bizleri 1960’ların Japonya’sına, tekinsiz güzelliklerle dolu bir kâbusa davet ediyor. Serinin uzun süren sessizliğini bozan en iddialı yapımlardan biri olan SILENT HILL f, alışılagelmiş paslı ve kanlı batı atmosferini, Japon korku ögeleri ve rahatsız edici çiçek sembolizmiyle harmanlayarak oyunculara sunuyor.

Ünlü yazar Ryukishi07’nin kaleminden çıkan hikâye, psikolojik gerilimi görsel bir şölene dönüştürürken, serinin hayranlarını hem tanıdık hem de tamamen yabancı bir korkuyla yüzleştiriyor. Biz de bu içeriğimizde 2025'in en iyi hikâyeye sahip oyunlarından biri kabul edilen SILENT HILL f'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

SILENT HILL f fragmanı

SILENT HILL f konusu

2

Oyun, 1960'lı yılların Japonya'sında geçiyor. Hikâye, "Ebisugaoka" adlı kırsal bir kasabada yaşayan lise öğrencisi Hinako Shimizu'nun etrafında şekilleniyor. Kasaba, aniden ortaya çıkan gizemli bir sis ve kasabayı ele geçiren tuhaf, kırmızı bitkilerle dolu bir kâbusa dönüşüyor.

Senaryo, Higurashi When They Cry serisiyle tanınan ünlü görsel roman yazarı Ryukishi07 tarafından yazıldı. Bu nedenle hikâye, sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda karakterlerin psikolojik derinliklerine, suçluluk duygularına ve Japon folkloruna dayanan "güzelliğin içindeki dehşet" temasına odaklanıyor.

SILENT HILL f nasıl bir oyun?

3

SILENT HILL f, serinin özüne sadık kalan üçüncü şahıs (TPS) kamera açısına sahip bir hayatta kalma-korku (survival horror) oyunudur ancak oyun, sadece kaçma ve saklanma üzerine kurulu değil. Aynı zamanda keşif, bulmaca çözme ve kaynak yönetimi de içeriyor.

  • Atmosfer: Paslı metal estetiği yerine, bu oyunda çürüyen bitkiler, mantarlar ve Japon mimarisinin deforme olmuş hâlleri ön planda.
  • Oynanış: Oyuncular, sisli sokaklarda ipuçlarını birleştirirken grotesk yaratıklarla yüzleşmek zorunda. Ryukishi07'nin etkisiyle, diyaloglar ve hikâye anlatımı önceki oyunlara kıyasla çok daha derin ve katmanlı.

SILENT HILL f çıkış tarihi

4

Uzun bir bekleyişin ardından SILENT HILL f, 25 Eylül 2025 tarihinde oyuncularla buluştu.

SILENT HILL f hangi platformlarda var?

5

  • PC
  • PlayStation 5
  • Xbox Series X/S

SILENT HILL f fiyatı ne kadar?

6

Platform Fiyat
Steam (PC) 36.99$
Epic Games (PC) 2.799 TL
PlayStation Store (PS5) 3.449 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.799 TL

SILENT HILL f sistem gereksinimleri

7

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
Ekran Kartı NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti / AMD Radeon™ RX 5700 NVIDIA® GeForce® RTX 2080 / AMD Radeon™ RX 6800XT
RAM 16 GB 16 GB
Depolama 50 GB kullanılabilir alan 50 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 11 x64 Windows 11 x64
