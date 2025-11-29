Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Singapur, "COE" Adlı Sistem ile Araba Sahibi Olmayı Neden On Binlerce Dolarlık Bir Lüks Haline Getirdi?

Singapur'da araba almayı lüks hâline getiren Hak Sahipliği Sertifikası (COE) isimli bir sistem var. Peki bu sistem tam olarak nedir?

Singapur, "COE" Adlı Sistem ile Araba Sahibi Olmayı Neden On Binlerce Dolarlık Bir Lüks Haline Getirdi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil sahibi olmak her insanın hayali ve ihtiyacıdır. Ancak araba satın almak her ülkede farklılıklar gösterir. Örneğin ülkemizde birçok farklı markadan araçlar sunulsa da yüksek vergiler ve döviz kuru nedeniyle bir insanın araç sahibi olması oldukça zordur. Ancak Singapur’da durum daha da kötü.

Öyle ki Singapur, Hak Sahipliği Sertifikası (COE) ismini alan bir sisteme sahip. Bu sistem, ülkede araç sahibi olmayı âdeta bir lüks hâline getiriyor. COE, bir aracı satın almak için normalden çok daha fazla para ödemenizi gerektiren bir sistem. Peki tam olarak ne? Ne amaçla çıkarıldı? Gelin detaylarına bakalım.

Nedir bu COE?

signa1

COE, Singapur hükûmetinin trafik sıkışıklığını önlemek ve araç sayısını kontrol altında tutmak için geliştirdiği bu sistem. İlk olarak da** 1990’lı yılların başında** çıktı. Araba sahibi olma hakkını dijital bir açık artırmaya dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Basitçe anlatmak gerekirse COE, Singapur'da bir aracı tescil ettirmek ve 10 yıl boyunca kullanabilmek için sahip olmanız gereken "yetki belgesi"dir.

Bir araç sahibi olma ruhsatı olarak da nitelendirebileceğimiz COE’ye sahip olmanız için de para ödemeniz gerekiyor. Bu paranın miktarı da 106 bin Singapur doları, yani 80 bin ABD dolarına kadar çıkıyor. Yani arabayı almadan önce devasa bir para ödeyerek araba satın hakkı almanız şart koşuluyor.

Singapur, kara parçası oldukça sınırlı bir ada ülkesi olduğu için yollara çıkacak araç sayısını "Araç Kota Sistemi" ile sınırlıyor. Hükümet her 6 ayda bir kaç yeni aracın trafiğe çıkabileceğini hesaplıyor ve bu sayı kadar COE kotası açıyor. Arz sınırlı, talep ise yüksek olunca devreye dijital bir savaş giriyor.

Dijital açık artırma

signa

COE fiyatları, ayda iki kez düzenlenen ve tamamen dijital ortamda gerçekleşen bir açık artırma sistemiyle belirleniyor. Potansiyel alıcılar, belirlenen kategoriler için teklif veriyor. Eğer o dönemde araba almak isteyen kişi sayısı çoksa, COE fiyatları tavan yapıyor. Pandeminin sonrasında** artan talep nedeniyle** son yıllarda 100 bin Singapur doları seviyeleri geride bırakılmıştı.

Araba almak bir lüks hâline geliyor

signa3

Tüm bunlardan anlayabileceğiniz üzere COE almak için devasa bir miktarda para ödemeniz lazım. Bu da bir araba alırken ödemeniz gereken parayı kat kat artırıyor. Örneğin ABD’de 25-30 bin dolar civarlarına bir parayla satın alınabilen bir araba, COE nedeniyle Singapur’da 100 bin doların üstünde fiyatlara mâl olabiliyor.

Daha da dramatik yanı ise bu belgenin sadece 10 yıl geçerli olması. 10 yıl dolduğunda, aracınız ne kadar temiz veya az kilometreli olursa olsun, yasal olarak "ölü" sayılır. Bu noktada araç sahibinin önünde iki seçenek var. Ya aracı trafikten çekecek ya da yine yüklü bir miktar ödeyerek süreyi uzatacak. Çoğu kişi de eski bir araca binlerce dolar ödemek istemediğinden yenilemeyi tercih ediyor.

Sonuç olarak COE sistemi, ülkedek araba almayı lüks hâle getiren bir sistem diyebiliriz. Bu sistemdeki temel amaç, oldukça küçük olan ada ülkesinin arabalarla dolmasını engellemek. Yetkililere göre eğer herkes kolay bir şekilde araba alabilseydi trafik kilitlenir ve yaşam kalitesi inanılmaz düşerdi. Bunun yerine gelişmiş toplu taşıma sistemlerinin daha mantıklı olduğu düşünülüyor.

Kör Sürüşe Son: Arabanızdaki Cam Buğusunu Saniyeler İçinde Yok Edecek Yöntemler! Kör Sürüşe Son: Arabanızdaki Cam Buğusunu Saniyeler İçinde Yok Edecek Yöntemler!
Norveç, Elektrikli Araba Devrimini Bizden Çok Uzun Yıllar Önce Başlattı: Ünlü Müzik Grubu A-ha'nın Etkisi Büyük! Norveç, Elektrikli Araba Devrimini Bizden Çok Uzun Yıllar Önce Başlattı: Ünlü Müzik Grubu A-ha'nın Etkisi Büyük!
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Google, Ücretsiz Kullanıcıların Musluğunu Kıstı: Gemini 3 Pro'nun Limitleri Değiştirildi!

Google, Ücretsiz Kullanıcıların Musluğunu Kıstı: Gemini 3 Pro'nun Limitleri Değiştirildi!

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Cyberpunk 2'nin En Erken Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim