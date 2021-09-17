İlk Ev Tipi Bilgisayarın Mucidi Sir Clive Sinclair Öldü

Modern teknolojinin bugünkü hale gelmesini sağlayan dünyaca ünlü mucit Sir Clive Sinclair, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ev tipi ilk bilgisayar, oyun konsolu, cep televizyonu ve cep tipi hesap makinesi gibi ürünlerin ardındaki isim olan Sinclair, bir süredir hastalıklarla boğuşuyordu.

Dünya bugün, tarihin en ünlü mucitlerinden bir tanesinin hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Cep televizyonu, cep hesap makinesi, ilk ev bilgisayarı gibi ürünlerin arkasındaki isim olan Sir Clive Sinclair, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sinclair, bugünkü modern teknolojinin temellerinin atılmasını sağlamıştı.

17 yaşında okulu bırakmasına rağmen zekası sayesinde pek çok icada imza atan Sir Clive Sinclair, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Yaşadığı hastalıklara daha fazla dayanamayan mucit, Londra'daki evinde hayatını kaybetti. Onun yaptığı çalışmalarla bugünlere gelen teknoloji dünyası, Sinclair'in ölümüyle derin bir hüzne boğuldu...

"Her şeyle ilgiliydi"

Dünyaca ünlü mucidin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belinda Sinclair (kızı), "O çok şaşırtıcı bir insandı. Çok zekiydi ve her şeyle ilgiliydi. Kızım ve kızımın kocasıyla mühendislik sohbetleri yapmayı severdi." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Elon Musk ise "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim." dedi.

Sinclair Radioncs isimli şirketi kurabilmek için gazetecilik yapmaya başlayan Sir Clive Sinclair, çabalarının sonunda yalnızca birkaç yıl içerisinde 14 milyon sterlin kar etmeyi başarmıştı. Süreç içerisinde yepyeni bilgisayar modellerinin yanı sıra ZX Spectrum 48K isimli bir konsol geliştiren mucit, bu sayede oyuncuların dünyasına da giriş yapmıştı. Ayrıca 3D Monster Maze ve Mazogs gibi efsaneşmiş oyunlar da oyun çabaları sayesinde geliştirilen bilgisayarlarla nam salmıştı...