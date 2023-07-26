Hepimizin çocukken sabah kahvaltılarını süsleyen "Şirinler"i sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde küçük hayranları bulunan ve günümüzde bile hala ilk günkü gibi izlenen bu çizgi filmde neden tek kadın olarak Şirine’nin olduğunu hiç düşündünüz mü?

1958'de çizgi roman olarak yayınlanan, 1981'de de beyaz perdeye uyarlanan Şirinler hakkında bu zamana kadar sosyalizm açısından pek çok yorum getirilmişti. Kimisi basit bir çizgi film olarak görürken, kimi de oluşturulan bu dünyanın bizlere bir şeyler anlatmak istediğini düşünüyor.

Peyo olarak tanınan Belçikalı Pierre Culliford tarafından yaratılan Şirinler, bir kasabada kendi hallerinde yaşayan mutlu mesut bir topluluk aslında. Ama içlerinde her türden Şirin olmasının yanında tek bir dişi olması da akıllarda soru işareti bırakıyor.

Orijinal ismi "The Smurfs" olan Şirinler’in bu isme sahip olmasının da bir tesadüf olmadığı söyleniyor.

Olayları en başından ele alacak olursak çizgi filmin isminden başlamamız gerek. Bazı yorumlar göre "Smurf" isminin baş harfleri sırayla açıldığında "Socialist Men Under Red Flag" yani "Kızıl Bayrak Altındaki Sosyalist Adamlar" anlamına geldiği düşünülüyor. Bu doğru mu değil mi bilemeyiz ancak çizgi filmin bize gösterdikleri bu olasılıkla doğru orantılı gibi.

Her bir Şirin’in bir sosyalist özelliği temsil ettiği düşünüldüğünde Şirine de tek kadın olarak feminizmi mi temsil ediyor?

Birçok insan için bu konu araştırıldığında ortaya Şirinler dünyasındaki tek kadın olan Şirine’nin de feminizmi temsil ettiği sonucuna varılıyor. Duruma bakıldığında nispeten doğru bir yorum olabilir, ancak çizgi film hakkında biraz daha derinlemesine araştırma yaptığımızda Şirinler dünyasında herhangi bir dişi olmadığı ortaya çıkıyor! Nasıl mı?

Aslında, 1963 ve 1965'te Peyo tarafından yazılan ilk iki Şirin kitabında Şirinler'in tamamı erkekti. Üçüncü Smurf cildi La Schtroumpfette'de anlatıldığı gibi; Gargamel, Şirinler’e nifak tohumları ekmenin bir yolu olarak laboratuvarında Şirine'yi yarattı.

Küçük bir araştırmayla aslında Şirinler’in 107 kişi olduğunu öğreniyoruz.

Çizgi filmde kötü karakter olarak tanınan Gargamel ve kedisi Azman, ilk başta kötü bir Şirine yaratıyorlar. Gargamel’in bunu yaparken tek amacı Şirinler Kasabası’nda casusluk yapmak. Meydana getirdiği Şirine ise bizim gördüğümüz sarışın Şirine’den oldukça farklı. Siyah saçlı, mutsuz, demode kıyafetli…

Ama işler Gargamel’in planladığı gibi gitmedi. Şirine, Şirinler'in ilgisini çekemedi. Şirin Baba ise laboratuvardan bizim tanıdığımız peri kızı, sarışın Şirine’yi çıkardı.

Şirine, yirmi yıldan fazla bir süre köydeki tek kadın olarak kaldı.

1988'de, Les P'tits Schtroumpfs vizyona girene kadar başka bir kız olan Sassette köye katıldı. Ancak Sassette de Gargamel'in "ilk dişi şirin"e hayat vermek için kullandığı aynı büyülü kilden kalıplanmıştı. Diğer bir karakter ise basmakalıp bir büyükanne olan Dadı Şirin. Çizgi filmin son bölümlerinden birinde bu karakterler birdenbire ortaya çıkıyor.

Yalnızca animasyon dizisinin yapımcılarının bildiği nedenlerle, Amerikan çizgi dizisinde yalnızca Şirine ve Sassette Şirinleri görüyoruz.

Ayrıca çizgi filmde Bebek Şirin'in cinsiyeti de bilinmiyor.

Çizgi film boyunca kendisine her zaman "Şirin Bebek" olarak hitap edilen bebek hakkında kız ya da erkek olup olmadığını bilmiyoruz. Bu da Şirine’nin tek kadın olmadığına bir ihtimal olarak görülebilir.

Şirinler filminde kasabadaki tek kadın olan Şirine’nin tekilliğine değiniliyor. Hatta filmin bir sahnesinde, Grace adlı bir insan karakter, Şirine'ye neden tek kadın Şirin olduğunu sorar. Şirine de cevap olarak "beni diğerleri gibi bir leylek getirmedi, babam beni kurtardı. Özel bir büyü yaptı ve beni olmam gereken Şirin yaptı" diyor.

Yönetmen Raja Gosnell'e göre, senaryo için yeni bir kadın Şirin icat etmek hiçbir zaman gündemde olmadı. Peyo’nun yarattığı Şirinler dünyasında tek kadın olarak devam eden Şirine’nin hikâyesini tek başına devam ettirmek istedikleri belirtiliyor.