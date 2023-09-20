Bin yıla yakın zamandır bizimle birlikte olan dünyanın en eski ırklarından siyam kedisi, bir dönem kraliyet hayvanı olarak kabul edilmesine rağmen uzun yıllar Avrupalılar tarafından dışlanmıştır. Gelin siyam kedisinin özelliklerine bakalım ve bu sevimli dostumuzu biraz daha yakından tanıyalım.

Elbette yazımıza eziyet altında üretilen hayvanların tüccarlarına para kazandırmamanız, ihtiyacı olan sokak hayvanlarını sahiplenmeniz gerektiğini hatırlatarak başlayalım. Tarih boyunca insan ile hayvan ilişkisi daha çok onların işimize yararlılığı üzerine şekillenmiştir. Fakat kediler, evde fare yakalamak dışında pek bir şey yapmamalarına rağmen uzun yıllardır bizimle. Siyam kedisi de bunlardan bir tanesi.

Siyam kedisi bin yıla yakın zamandır insanlarla beraber. Dünyanın en eski ırklarından bir tanesi olan siyam kedisi, bir dönem kraliyet hayvanı olarak bile kabul edilmişti. İlginç olan ise bugün en popüler olduğu Avrupa’da, bir zamanlar istenmeyen çirkin bir hayvan olarak kabul ediliyordu. Yani hikayesi epey karışık. Gelin siyam kedisinin bazılarını ilk kez duyacağınız sıra dışı özelliklerine yakından bakalım.

Siyam kedisi hakkında bilgiler:

Siyam kedisi tarihin en eski kedi ırklarından bir tanesidir.

O bir kraliyet hayvanından çok daha fazlası.

Kralı da gelse Avrupalılara yaranamadı.

Onlarca farklı renkte siyam kedisi görebilirsiniz.

Siyam kedileri en kötü görüşe sahip kedilerdir.

Bir siyam kedisi ile sohbet etmeniz mümkün.

Siyam kedilerinin casusları ortaya çıkardığı bir olay var.

Siyam kedisi kaç yıl yaşar sorusunun yanıtına şaşırabilirsiniz.

Siyam kedisi tarihin en eski kedi ırklarından bir tanesidir:

İnsanların tarihin ilk dönemlerinden beri kedileri evcil hayvan olarak beslediği biliniyor. Örneğin Mısır mau kedisi yaklaşık 3 bin yıl önce, Norveç orman kedisi ise bin yıldan uzun bir süre önce evcilleştirildi. Bunlardan hemen sonra, yaklaşık 1350’li yıllarda evcilleştirildiği tahmin edilen dünyanın en eski ırklarından bir tanesi ise siyam kedisidir. İlk evcilleştirildiği bölgenin bugünkü Tayland ve çevresi olduğu düşünülüyor.

O bir kraliyet hayvanından çok daha fazlası:

Siyam kedisi ile ilgili ilk kayıtlarla 14. yüzyıldaki Tayland kraliyet ailesinde karşılaşıyoruz. 20. yüzyıla kadar Siam olarak adlandırdıkları bu canlı, özellikle 19. yüzyılda gerçek bir statü sembolü olarak kabul ediliyordu. Daha ilginç olan ise aslında siyam kedisi bir kraliyet hayvanından fazlasıydı. Onlara göre bir kraliyet üyesi öldüğü zaman ruhu, siyam kedisi bedeninde dünyaya geri dönüyordu. Sırf bu nedenle ülkedeki tapınaklarda sayısız siyam kedisi keşişler tarafından el üstünde tutuldukları bir hayat yaşıyordu.

Kralı da gelse Avrupalılara yaranamadı:

Pek çok canlı gibi siyam kedisi de Asya üzerinden Avrupa’ya gelmiştir. Asya’dan gelen pek çok şey gibi siyam kedisi de Avrupalılar tarafından hiç sevilmemiştir. Çirkin olarak görülen siyam kedisi hakkında 1870 tarihli ‘doğal olmayan, kabus gibi bir kedi’ olarak tanımlandığı bir gazete haberi bile var. Neyse ki bu durum fazla uzun sürmedi ve 1902 yılında siyam kedisi sevenler bir dernek kurdu. 1906 yılında ise Cat Fanciers' Association tarafından tanındı.

Tarih bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yıllarca Avrupa tarafından dışlanan siyam kedisi, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının konutu olan Beyaz Saray’da beslenen ilk hayvanlardan bir tanesi oldu. Bangkok’ta görevli Amerikalı bir diplomat, dönemin ABD başkanı Rutherford B. Hayes ve eşine bir siyam kedisi hediye etti. Aile, Siam adını verdikleri bu kediyi çok sevdiler ama birkaç ay içinde hasta olup öldü. Başkanın ve eşinin bu duruma çok üzüldükleri söylenir.

Onlarca farklı renkte siyam kedisi görebilirsiniz:

İlginçtir, siyam kedileri anne ve baba ne renk olursa olsun bembeyaz dünyaya gelirler. Daha ilginç olan ise sahip oldukları bir mutasyon nedeniyle yalnızca 35 derece sıcaklık altındaki havada renklenirler. Bugün en yaygın olarak görülen siyam kedileri dört ana renge sahiptir. Ancak siyam kedisi türünün 33 farklı renk çeşidinde de var olduğu görülmüştür. Elbette temel renk skalası değilşmiyor ama bilinen renklere karamel ve tarçın rengi de eklenebiliyor. Üstelik bu onların genlerinin doğal olarak geliştirdiği bir durum.

Siyam kedileri en kötü görüşe sahip kedilerdir:

Siyam kedilerinin karakteristik olarak en benzersiz özelliği mavi göz rengine sahip olmaları ve biraz da şaşı bakmalarıdır. Hayır, şaşılık yüzünden bir görme sorunu yaşamıyorlar; onların sorunları gece görüşü. Evcil kediler de dahil olmak üzere neredeyse tüm kedigiller geceleri inanılmaz bir keskin görüşe sahiptirler. Siyam kedileri ise karanlıkta renkleri zor görürler ve bunları ayırt etmeleri neredeyse imkansızdır. Bunun nedeninin gözlerini mavi renge dönüştüren mutasyon olduğu tahmin ediliyor.

Bir siyam kedisi ile sohbet etmeniz mümkün:

Ah keşke kediler konuşsa diyenlerdenseniz henüz siyam kedisi ile tanışmadınız demektir. Çünkü kendileri epey konuşkan. En sesli evcil kedi ırkı olarak kabul edilen siyam kedisi, sosyal bir canlı olduğu için normal bir kediden çok daha fazla ses çıkarır. Hatta bu ses kimilerine göre bir tür bebek ağlamasına benzer. İlginç olan ise bu seslerin hiçbiri boşuna değildir. Oldukça zeki bir tür olan siyam kedisini iyi bir şekilde eğitirseniz gerçekten de çıkardığı seslerin bir anlamı olduğunu öğreterek konuşmasını sağlayabilirsiniz.

Siyam kedilerinin casusları ortaya çıkardığı bir olay var:

Siyam kedilerinin ne kadar zeki olabileceğini gösteren tarihi bir olay var. 1960 yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki Hollanda Büyükelçiliği’nde dönemin Hollanda büyükelçisi Henri Helb, odasında iki tane siyam kedisi besliyordu. Bir gün bu kediler sıçrayarak uykularından uyandılar ve bir duvarın önünde tıslayarak sırtlarını dikleştirdiler. Bu durumdan şüphelenen büyükelçi duvarın açtırılmasını istedi. Açılan duvarda casusluk amacıyla oraya yerleştirilmiş 30 tane küçük mikrofon bulundu. Artık neyi, nasıl fark ettiler de böyle bir şey yaptılar bilemiyoruz.

Siyam kedisi kaç yıl yaşar sorusunun yanıtına şaşırabilirsiniz:

Siyam kedilerinin ömrü pek çok evcil kedi ırkına göre çok daha uzundur. Ortalama ömürleri 15 yıl olsa da pek çoğu 20 yaşını aşar. Daha ilginç olan ise Scooter isimli bir siyam kedisi 2016 yılında tam 30 yaşını görmüş ve bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Tabii ortalama yaşam süresi nasıl bakıldığına göre değişiklik gösterecektir.

Dünyanın en eski kedi ırklarından bir tanesi olan siyam kedisinin bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç özelliklerden bahsettik. Eminiz bu yazıyı okuduktan sonra artık bir siyam kedisi görünce ona daha farklı bakacaksınız.