Facebook'u anlatan Social Network'ün devam filminden bilgiler geldi

Facebook'un kuruluşunu anlatan ödüllü film The Social Network'ün Aaron Sorkin imzası taşıyacak devam filminden ilk bilgiler geldi. Filmin ismi, çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu ve konusu paylaşıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Facebook'un kuruluşunu anlatan ödüllü film The Social Network'ün Aaron Sorkin imzası taşıyacak devam filminden ilk bilgiler. geldi. Filmin ismi, çıkış tarihi ve oyuncu kadrosu ve konusu paylaşıldı. Buna göre yapım, The Social Reckoning ismini alacak ve 9 Ekim 2026'da vizyona girecek.

İddialara göre filmde bu sefer Jesse Eisenberg'ü Mark Zuckerberg olarak değil, Succession'dan Kendall Roy rolüyle bilinen Jeremy Strong'u göreceğiz. Film, 2021'de yaşanan Frances Haugen isimli eski Facebook çalışanının şirket dokümanlarını Wall Street Journal'a sızdırmasını konu edinecek. Haugen, sızıntılarıyla birlikte şirketi kârı insanların önüne koymakla suçlamıştı. Haugen rolünü Mikey Madison üstlenecek. Jeremy Allen White ise WSJ gazetecisi olarak karşımıza çıkacak.

