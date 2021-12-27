Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra söz konusu hale gelen, sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili düzenlemeleri içeren genelge yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin odak noktası yasaklı köpek cinsleri oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir pitbull saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarının sokaklardan toplatılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Bazı belediyeler bu işleme çoktan başladı. Yakın zamanda ise konu hakkında yeni bir genelge yayımlandı.

Özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken kararı resmiyete döken genelge bugün yayınlandı. Genelgede tehlike arz eden hayvanlara sürekli denetim yapılacağı, sahiplenilmemiş olanlara el konulacağı ve hayvan bakımevlerine götürüleceği açıklandı. Genelgede yer verilen ve 'tehlike arz eden hayvanlar' olarak anılan köpek türleri ise şöyle;

Amerikan Pitbull Terrier

Dogo Argentino

Fila Brasilerio

Japanese Tosa

American Staffordshire Terrier

American Bully

Sürekli denetim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu hakkındaki ilk açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. ‘#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil’ etiketi altında toplanan gönderilerin ana fikri, pitbull saldırılarının sokak hayvanlarıyla hiçbir alakası olmadığı yönündeydi. Zira bu köpekler, doğalarında saldırganlık olmasa da güçlü oldukları için kötü niyetli insanlar tarafından saldırgan bir biçimde eğitiliyor ve para karşılığında dövüştürülüyor. Ancak sokak köpeklerinde veya genel olarak sokak hayvanlarında böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden karar, bir insan birine saldırdığı için şehirdeki insanları toplatmakla aynı mantıkta görüldü.

Bunun yanı sıra hayvanların yerleştirileceği söylenen barınaklarda hayvanlar hastalıktan, açlıktan ve psikolojik sorunlardan dolayı hızlı bir şekilde hastalanıp ölüyor. Yeteri kadar maddi kaynağı olmayan bu barınaklar daha şimdiden böyleyse sokaklardaki binlerce hayvanı buralara tıkmak sadece toplu ölümler meydana getirecek.

Ancak yayımlanan genelge, sokak hayvanlarından çok yasaklı köpek cinslerinin beslenmesi konusundaki çizgileri belirginleştirdi. Riskli hayvanların toplanarak rehabilite edilmesi ya da kısırlaştırılmasından sonra bakım evlerinde tutulacağına karar veren genelge, 81 ilin valiliklerine gönderildi.

İşte genelgede yer alan maddeler: