Bir Köpek, Tesla'nın Sürücü Koltuğunda Görüntülendi

Tesla’nın otopilot özelliği, 'çığır açıcı' olarak nitelendirilebilse de birçok kullanıcı özelliğin tehlikelerinin farkına varamıyor. Şimdi de bir Tesla sahibi aracının sürücü koltuğuna geçmesine izin verdi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sunduğu son teknoloji özelliklerle otomotiv endüstrisinin gelişmesine ve elektrikli araçların yayılmasına yardımcı oluyor. Otonom sürüş teknolojileri de bu özelliklerin başında yer alıyor. Ancak birçok Tesla kullanıcısı da bu araçları ‘ilginç’ şeyler için de kullanabiliyor.

Geçtiğimiz hafta paylaştığımız bir haberde bir Tesla sürücüsünün Model 3 aracıyla suya daldığını ve aracın suda nasıl performans gösterdiğini keşfetmeye çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bundan çok daha ilginç bir olay yaşandı. ABD’de çekilen bir videoda bir köpeğin, hareket hâlinde olan bir Tesla aracının sürücü koltuğunda tek başına bulunduğu, yani tabiri caizse aracın sürücüsü konumunda olduğu gözlemlendi.

Köpek, aracın sürücü koltuğunda oturuyor

Inside Edition tarafından yayımlanan habere göre, paylaşılan videoda aracın kontrolünü bir ‘köpek’ ele geçirmişe benziyor. Videoyu çeken Texas’tan Blake Missick de yakaladığı görüntüler sırasında şu ifadeleri kullanıyor ve şaşkınlığını gizleyemiyor: “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?”

Tabii ki videoya baktığımızda aracın otonom sürüş modunda olduğunu kolayca tahmin edebiliyoruz. Ancak bu durumun, hele ki Tesla araçlarının otonom sürüş güvenliği konusundaki şüpheler düşünüldüğünde, oldukça tehlikeli olduğunu belirtmek de fayda var. Üstelik bu tarz olaylar ABD’de daha önce de yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu. Bu videoda tepkiyle karşılanarak otonom sürüş modlarına bu kadar güvenilmemesi gerektiğini belirten haberler ortaya çıkarmıştı.

Sahibinin aracın arkasına saklanmış olma ihtimali yüksek

Yaşanan köpek olayı da buna benziyor ve trafikteki araç ve insanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Zaten Tesla otonom sürüş modunun sürücü koltuğunda oturan herhangi bir canlıyla etkin hâle getirmek mümkün. Bu yüzden, minik köpeğin de sahibi tarafından sürücü koltuğuna konulmuş olması oldukça muhtemel.

Buna ek olarak, videoyu çeken Missick’in daha önce garip videolar çektiği bu yüzden bu Tesla videosunu kendisinin kurgulamış olabileceği de haberler arasında yer aldı. Ancak Missick, kendisine videoyla bir alakası olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: Hayır benim işim değil bu. Ama Keşke Tesla’sı olan birini tanısaydım bu çok havalı olurdu”

Inside Edition’a göre muhtemelen köpeğin sahibi aracın arka koltuğunda saklanıyor. Zaten Tesla otopilotunun otuz saniye içinde direksiyona dokunulmasını istemesi özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi de bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Buna ek olarak Texas ‘hayvana şiddet’ polis biriminin olayı araştırdığı da gelen haberler arasında yer alıyor.