Cumhurbaşkanı'nın Barınak Açıklamasına Gelen Tepkiler

Yakın zamanda yaşanan hayvan saldırılarının ardından belediyelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını takiben sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başladı. Hayvan severler duruma #SokakHayvanlarıSahipsizDeğildir diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da katıldığı 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda son zamanlarda artan köpek saldırılarını gündeme getirmiş ve sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil de barınaklar olduğunu belirterek belediye başkanlarına seslenmişti.

Bir süre önce Gaziantep’te yaşayan 4 yaşındaki bir çocuğa 'sahipli' pitbull cinsi bir köpeğın saldırmasının üzerine böyle bir açıklama yapan Erdoğan, “Sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu açıklaması saldırılardan şikayetçi olan kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken; hayvan severler de açıklamaya karşı oldukça olumsuz tepki gösterdi.

"Sokakları temizlemeliyiz"

Yaptığı açıklamada “Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. “ şeklinde kaydeden Erdoğan, güvenli barınaklar kurarak ve gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanmanın mümkün olduğunu belirterek, barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerektiğinin önemine dikkat çekmişti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sokakları temizlemeliyiz” vurgusuyla yaptığı o açıklamanın ardından bazı belediyelerde sahipsiz köpekler barınaklar tarafından toplanmaya başlandı; ancak eğer hayatınızda bir kere olsun bir belediyenin barınağında bulunmuşsanız barınakların hayvanların bakımının sağlandığı yerlerdense toplama kampına benzediklerinin çok iyi farkındasınızdır. Daha da kötüsü; bu toplatılan hayvanların çok büyük bir kısmının ölüme gittiğini biliyorsunuzdur.

Öte yandan saldırılar yüzünden bütün suç sahipsiz sokak hayvanlarına atılırken belirtmekte fayda var ki eğer yıllar önce sözü verildiği üzere sokak hayvanları kontrollü bir şekilde belediyelerin gözetimi altında kısırlaştırılmış olsaydı ya da cins hayvanların üretimi ve petshoplarda satışı durdurulmuş olsaydı bunların hiçbirine gerek kalmayacak; çünkü bu durumda ne bir insanın ne de başka bir canlının canı yanacaktı. Ya da en azından barınaklar gerekli hijyen ve sağlıklı şartlara sahip olsaydı en azından sahipleri tarafından bakımlarının pahalı olması gibi sebeplerle sokağa atılan hayvanların gitmek zorunda olduğu barınaklarda güvende olduklarını bilecektik. Ancak ne yazık ki Türkiye’de hayvan barınaklarının gerçeği bundan çok daha acı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına sosyal medyadan gelen tepkiler