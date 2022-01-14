Tarım Bakanlığı: İndirimli Gıda Standları Kurulsun

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kılavuzda, son tüketim tarihi yaklaşan gıda ürünlerinin israf olmaması için neler yapılabileceği anlatıldı. Bakanlık, marketlere indirim standlarını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı tavsiye etti.

Tarım Bakanlığı, "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele" başlıklı bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda, özellikle de son tüketim tarihi yaklaşmış olan gıda ürünlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bazı tavsiyelerde bulunuluyor. Yakın bir gelecekte, çeşitli ülkelerde görülen bir uygulama Türkiye'deki marketlere de gelebilir.

Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuzda, son tüketim tarihi yaklaşmış olan gıda ürünleri için indirim standları kurulabileceği ifade ediliyor. Böylelikle bozulmak üzere olan gıdaların satışı hızlanmış ve bu ürünler çöp olmadan tüketilmiş olacak. "Tercih edilen ilk strateji gıda satışını hızlandırmaktır." ifadelerinin yer aldığı kılavuzda, kişi başına düşen gıda atığının 93 kilogram seviyelerinde olduğu da hatırlatılıyor.

"Satıcılar, gıdayı israf olmadan tüketici ile buluştursun"

Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu'nda yer alan bir diğer önemli husus da indirim yapılmasına rağmen satılamayan gıda ürünleri ile ilgili. Tarım Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak; ürünlerin bozulmadan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak verilebileceğini, bu sayede israfın engellemesi noktasında önemli bir adım atılmış olacağını düşünüyor.

Tavsiyeler uygulanırsa hem vatandaşın işine gelecek hem gıda israfı olmayacak

Marketlerin Tarım Bakanlığı tarafından verilen tavsiyelere kulak asması, her şeyden önce vatandaşın işine gelecek. Zira bu sayede son tüketim tarihi yaklaşmış gıda ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satılacak. Ayrıca zaman zaman gördüğümüz "gıda çöplüğü" durumu da bu tavsiyeler sayesinde tarih olabilir. Elbette ihtiyaç sahipleri vatandaşlar da bu sayede içler acıtan durumlara düşmemiş olacaklar.

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzda şu ifadelere yer veriliyor:

Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri reyon indirimleridir. Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır. Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını artırmak için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın.