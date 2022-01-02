Son yıllarda tarımda kullanılmaya başlayan rezonans teknolojisi, iklim değişikliğinin tarımdaki olumsuz etkilerini azaltabilir. Bu yeni teknoloji hakkında bilinmesi gerekenleri kısaca anlattık.

Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin, olumsuz etkilerini birçok alanda görüyoruz. Yaşanan ekolojik kriz doğrudan toprağın yapısını değiştirdiği için pek çok olumsuz sonuçlar doğuruyor. En basit ifadeyle toprağın sıcaklığı bir derece yükselse tarım ürünlerinin kalitesi düşüyor.

İklim krizi Dünya’daki birçok şey gibi sebzeden meyveye; her türlü tarım ürünlerini de olumsuz etkiliyor. Sürdürülebilir tarım artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Son yıllarda tarımda yaşanan sorunların önüne geçebilmenin yeni bir yöntemi olarak nitelendirilebilecek “Rezonans Teknolojisi” geliştirildi.

Rezonans teknolojisi nedir?

Rezonans teknolojisi, bitkilerin herhangi bir besin kaynağından daha çok verim alabilmesi için bir destekleme yöntemidir. Bu yöntemle bitkilere doğrudan bileşikler sağlamak değil, herhangi bir besin kaynağının daha verimli olabilmesi için toprak yapısındaki mikrobiyal tepkiyi arttırmak amaçlanır. Bu sayede daha fazla canlılık sağlanır ve daha yüksek kaliteli daha çok ürün üretilir.

Tarım arazilerinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırması hedeflenen rezonans teknolojisinin pek çok olumlu getirileri olabiliyor. Bu teknoloji, çevreye fayda sağlamanın yanı sıra verimi arttırdığı için çiftçinin ekonomisini de destekler. Bir noktada hem ekonomik krize hem de iklim krizine sağladığı çözümle mücadeleye katkı sağlar. Rezonans teknolojisinin kullanılmasıyla bitkilerin iklim değişikliğine daha iyi uyum sağlama kapasitesi arttırılır ve tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılır.