Sonic, PUBG Mobile’a geldi

PUBG Mobile ile Sonic the Hedgehog evreni buluştu. Sınırlı süreli bu iş birliği 30 Ekim’e kadar geçerli olacak.

PUBG Mobile, SEGA'nın ikonik karakteri Sonic the Hedgehog ile özel bir iş birliğine imza attı. 3 Ekim’de başlayan etkinlik, 30 Ekim'e kadar devam edecek. Oyuncular bu süre boyunca Sonic ve Tails temalı kostümlere sahip olabilecek.

Etkinlikte sadece kıyafetler değil, oyun tarzını yansıtan detaylar da var. Sonic Vector, Cube Wispon Machete gibi özel silahlar; Team Sonic paraşütü, Speedster Buggy ve özel bir sürat teknesi oyunculara sunuluyor.

Koleksiyon tutkunları da unutulmamış. Power Sneakers Ornament, Sonic Ornament ve Tails Ornament gibi eşyalar etkinlik süresince toplanabilecek. Etkinlik, hem Sonic hayranlarını hem de PUBG Mobile oyuncularını ortak noktada buluşturuyor.