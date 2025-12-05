Dünyaca Ünlü Ses Ekipmanı Markası Sonos, Türkiye'ye Geldi! İşte İlk Ürünleri ve Fiyatları

Dünyanın en büyük ses ekipmanı üreticilerinden Sonos, Türkiye'de satışlara başladı. İşte satışa sunulan ürünler ve fiyatları.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Sonos, dünyanın önde gelen ses ekipmanı üreticilerinden biriydi. Şimdi ise bu şirketle ilgili ülkemizdeki kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sonos’un ürünleri, resmen ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı.

Sonos, Bircom yoluyla ülkemizde satılacak. Şu anda satışlar Bircom tarafından başlatılmış durumda. Üstelik Sonos’un çok sevilen birçok farklı ürününe de ulaşabiliyorsunuz. Peki Sonos tam olarak nedir? Hangi ürünler satışa sunuldu? Fiyatları ne kadar? Gelin tüm detaylarına bakalım.

Sonos nedir? Nasıl ürünler satıyor?

Sonos’un ne olduğunu bilmeyenler için biraz detaylandıralım. Sonos, ABD merkezli bir firma ve dünyanın en önde gelen ses ekipmanı üreticilerinden biri. Hoparlörler, kulaklıklar, sinema sistemleri gibi ev odaklı ses ürünleri piyasaya sürüyorlar. Ürünleri; evlerde güçlü, sade ve zahmetsiz üst seviye bir ses deneyimini kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca tüm ürünleri tek bir uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

Sonos’un Türkiye’de sunmaya başladığı ürünler de farklı farklı kategorilerden. Kulaklıklar, hoparlörler, soundbar’lar, subwooflar gibi birçok ürünü satın almanız mümkün. Fiyatları ise 14 bin TL ila 68 bin TL arasında değişiyor.

Türkiye’de satışa sunulan Sonos ürünler ve fiyatları

Sonos Ace Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık - 29.999 TL

Sonos Roam 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - 13.999 TL

Sonos Era 100 Kablosuz Hoparlör - 14.999 TL

Sonos Era 300 Kablosuz Dolby ATMOS hoparlör - 33.999 TL

Sonos Move 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör - 33.999 TL

Sonos Five Kablosuz Hi-Fi Hoparlör - **40.999 TL **

Sonos Sub Mini Kablosuz Subwoofer -** 31.999 TL**

Sonos Sub G4 Kablosuz Subwoofer - 58.999 TL

Sonos Ray Soundbar - 14.999 TL

Sonos Beam Soundbar - **37.999 TL **

Sonos Arc Ultra Soundbar - 67.999 TL

Öne çıkan ürünler

Sonos Ace Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Sonos'un ülkemizde satışa sunduğu tek kulaklık olan Ace, kulak üstü tasarıma sahip kablosuz bir ürün. 2024'te TIME'ın en iyi inovasyonlar listesine girmeyi başaran ürün; üstün bas, dinamik baş takibiyle uzamsal ses, üst seviye aktif gürültü engelleme, şık tasarım, konforlu kullanım, 30 saate kadar pil ömrü, 3 dakikada 3 saat kullanım sunan şarj gibi harika özelliklerle geliyor. Fiyatı ise 29.999 TL.

Sonos Era 300 Kablosuz Dolby ATMOS hoparlör

Sonos'un dünya çapında da ilgi gören hoparlörlerinden olan Era 300, Dolby Atmos Müzik desteği sağlayan altı adet ideal konumlandırılmış sürücüye sahip bir cihaz olarak geliyor. Tüm odayı dinleme içine en uygun hâle getiren bu cihaz, kablosuz bir şekilde herhangi bir hizmet veya cihazdan oynatma için kullanılabiliyor. Üst düzey ses kalitesi, şık tasarımı, gerçekçi surround ses gibi özellikleriyle kesinlikle evinizde isteyeceğiniz bir ürün. Fiyatı ise 33.999 TL.

Sonos Arc Ultra Soundbar

Arc Ultra Soundbar, 67.999 TL ile Türkiye'de satılan en pahalı Sonos ürünü oldu. Sonos'un bugüne kadar ürettiği en şık ve en güçlü soundbar olarak nitelendirilen ürün, 14 Sonos tasarımı sürücü ve Sound Motion™ gibi gelişmiş teknolojilerle desteklenen yeni bir akustik mimariye sahip. Böylece odanın her köşesini doldurarak sesleri etrafınıza tam olarak yerleştirmeyi başarıyor. Özellikle film gibi şeyler izlerken inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Türkiye'de satışlarına başlayan Sonos hakkında bilmeniz gerekenler bu şekildeydi. Eğer tüm ürünlerine göz atmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.