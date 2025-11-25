Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Sonsuz Temiz Enerji Üretebilen Yapay Fotosentez Sistemi Geliştirildi!

Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, sonsuz temiz enerji üretebilen yapay fotosentez sistemi geliştirdi.

Sonsuz Temiz Enerji Üretebilen Yapay Fotosentez Sistemi Geliştirildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanılması gezegene inanılmaz zarar veriyor ve iklim değişikliklerinin etkilerini ciddi anlamda artırıyor. Bu yüzden de bilim insanları çok daha temiz, yenilenebilir enerji üretimi sağlayacak yeni yöntemler keşfetme sağlıyor. İşte yeni çalışma da tam olarak bu konuda.

Cambridge Üniversitesinden bir grup bilim insanı temiz enerji üretebilmek için yapay bir fotosentez üretmeyi başardı. Bu sistemin daha yeşil bir gelecek oluşturmamıza yardımcı olma potansiyeli büyük. Araştırma bulguları, Joule dergisi üzerinden yayımlandı.

Küresel enerji altyapısına kolayca entegre edilebilir

ve

Sistem, güneş ışığı, su ve CO2 kullanarak bitkileri taklit ediyor ve enerji üretebiliyor. Avantajı, gezegen için temiz olduğu bilinen mevcut girdilere dayanması. Yani tamamen temiz bir enerji üretim yolu sunuyor. Ayrıca bilim insanları, enerji ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek kadar uyarlanabilir olduğunu, mevcut elektrik şebekelerine ve küresel enerji altyapısına kolayca entegre edilebileceğini belirtmiş.

Doğada fotosentez iki aşamada gerçekleşiyor. Suyu hidrojen ve oksijene ayrıştıran ışık reaksiyonu ve enerjiyi kimyasal formda depolayan bir reaksiyon. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu süreci sentetik katalizörler ve özel yarı iletken malzemeler kullanarak yeniden oluşturdular. Güneş ışığını yakalayıp suyu ayrıştırmak için kullandılar. Bu sayede de yakıt olarak depolanabilen veya karbondioksiti faydalı kimyasallara dönüştürmek için kullanılabilen hidrojen ve oksijen elde edildi.

Çığır açıcı yapan şey ise bitkilerin doğal olarak yaptığını verimli şekilde taklit edebilmesi. Bitkilerde enerji, kimyasal enerjiye dönüşmeden önce karmaşık bir molekül zincirinden geçer. Bunu bir laboratuvarda yeniden üretmek gerçekten önemli bir başarı. Tabii ki daha çok erken aşamalarında ancak daha temiz bir yarın için bize umut verdiğini söyleyebiliriz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

Tüm Windows bilgisayarları oyun konsoluna dönüştüren "Xbox oyun modu" kullanıma sunuldu

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

iOS 27 Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı: iPhone Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

Tasarımıyla Büyüleyen Elektrikli Otomobil AUDI E8 SUV Tanıtıldı

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim