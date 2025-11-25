Sonsuz Temiz Enerji Üretebilen Yapay Fotosentez Sistemi Geliştirildi!

Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, sonsuz temiz enerji üretebilen yapay fotosentez sistemi geliştirdi.

Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanılması gezegene inanılmaz zarar veriyor ve iklim değişikliklerinin etkilerini ciddi anlamda artırıyor. Bu yüzden de bilim insanları çok daha temiz, yenilenebilir enerji üretimi sağlayacak yeni yöntemler keşfetme sağlıyor. İşte yeni çalışma da tam olarak bu konuda.

Cambridge Üniversitesinden bir grup bilim insanı temiz enerji üretebilmek için yapay bir fotosentez üretmeyi başardı. Bu sistemin daha yeşil bir gelecek oluşturmamıza yardımcı olma potansiyeli büyük. Araştırma bulguları, Joule dergisi üzerinden yayımlandı.

Küresel enerji altyapısına kolayca entegre edilebilir

Sistem, güneş ışığı, su ve CO2 kullanarak bitkileri taklit ediyor ve enerji üretebiliyor. Avantajı, gezegen için temiz olduğu bilinen mevcut girdilere dayanması. Yani tamamen temiz bir enerji üretim yolu sunuyor. Ayrıca bilim insanları, enerji ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek kadar uyarlanabilir olduğunu, mevcut elektrik şebekelerine ve küresel enerji altyapısına kolayca entegre edilebileceğini belirtmiş.

Doğada fotosentez iki aşamada gerçekleşiyor. Suyu hidrojen ve oksijene ayrıştıran ışık reaksiyonu ve enerjiyi kimyasal formda depolayan bir reaksiyon. Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu süreci sentetik katalizörler ve özel yarı iletken malzemeler kullanarak yeniden oluşturdular. Güneş ışığını yakalayıp suyu ayrıştırmak için kullandılar. Bu sayede de yakıt olarak depolanabilen veya karbondioksiti faydalı kimyasallara dönüştürmek için kullanılabilen hidrojen ve oksijen elde edildi.

Çığır açıcı yapan şey ise bitkilerin doğal olarak yaptığını verimli şekilde taklit edebilmesi. Bitkilerde enerji, kimyasal enerjiye dönüşmeden önce karmaşık bir molekül zincirinden geçer. Bunu bir laboratuvarda yeniden üretmek gerçekten önemli bir başarı. Tabii ki daha çok erken aşamalarında ancak daha temiz bir yarın için bize umut verdiğini söyleyebiliriz.