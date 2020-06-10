Birinci Parti Stüdyolar PlayStation 5’in Tasarımını Bilmiyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi Sony’nin oyuncular tarafından merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5 için yarın bir etkinlik gerçekleşecek. Etkinliğe saatler kala konsola dair en fazla merak edilen şey olan donanımla ilgili bir ipucu hâlâ verilmiş değil.

Sony’nin yolda olan yeni oyun konsolu PlayStation 5’in özellikleri, tasarımı ve fiyatı çok uzun zamandır konuşuluyor. Hakkında çıkan çeşitli haberlere, konsept tasarımlara ve bazı bilgilere rağmen PS5 gizemini korumaya devam ediyor. Hatta yeni konsol o denli gizemli ki PlayStation’ın birinci parti geliştiricileri olan bazı şirketlerin dahi konsolun tasarımının neye benzeyeceğini bilmedikleri iddia ediliyor. Konsola dair bir yorum da Birleşik Krallık merkezli video oyunu geliştirme stüdyosu Media Molecule şirketinin kurucusu Mark Healey’den geldi.

Oyuncular ve sektörle ilgilenenler tarafından tanınan bir isim olan Healey, konuyla ilgili oldukça meraklı olduğunu ve konsolu dört gözle beklediğini yaptığı paylaşımlarla gösteren biri. Twitter hesabından paylaştığı son gönderi de bunu kanıtlar nitelikte. Healey, söz konusu paylaşımda bir hayran olarak PlayStation 5 etkinliğini dört gözle beklediğinin altını çiziyor ve Sony’nin konsolla ilgili ser verip sır vermeyen tutumunu vurguluyor.

'Tasarım çok gizli tutuluyor'

PlayStation 5 hakkında çok fazla kişi tarafından iddia edilen bir durum var ki o da tasarımın Sony’nin birinci parti geliştiricileri tarafından bile net olarak bilinmemesi. Böyle bir ihtimal ne kadar gerçek olabilir tahmin etmek oldukça güç ancak Healey’nin de söylediği gibi Sony son zamanlardaki tutumuyla yeri ürünler hakkındaki bilgilerin oldukça gizli tutulduğunu kanıtladı. Şirket, olası sızıntılardan öyle çekiniyor ki yeniliklere dair çok fazla bilgiyi kilit altında tutuyor.

Gelen onlarca habere rağmen en net bilgiyi alacağımız etkinliğe saatler kalmış durumda. Bazı çevreler her ne kadar etkinlikte donanıma dair bir sunum olmayacağını ve Sony’nin daha çok oyun tanıtımı yapacağını söylese de gözler dev firmaya çevrilmiş durumda. Bakalım Sony, oyuncuları ve özellikle de konsolun hayranlarını açıkladığı bilgilerle memnun edebilecek mi, yarın 23.00'da hep birlikte göreceğiz ve değerlendireceğiz.