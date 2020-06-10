Twitter, PlayStation 5 Etkinliğine Özel Etiketler Oluşturdu

Sony, oyunların geleceğine ışık tutacağını iddia ettiği yeni PlayStation 5 etkinliğini yarın gerçekleştirecek. Twitter ise oyuncuların PlayStation 5 heyecanını ortak bir konuda paylaşması için etkinliğe özel etiketler oluşturdu.

Sony, ABD'de alevlenen ırkçılık karşıtı gösterilere kayıtsız kayıtsız kalmayarak geçtiğimiz hafta PlayStation 5 etkinliğini ertelemeye karar vermişti. Merakla beklenen söz konusu PS5 etkinliği yarın gerçekleşecek ve Sony, yeni nesil konsoluyla birlikte oyunların geleceğine ışık tutacağını iddia ediyor.

Sony, PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıklamasının yeni Dualsense kontrol cihazının tasarımını ve özelliklerini de ortaya koymuştu. Dualsense, yeni nesilde oyunların oyunculara sunduğu deneyimi değiştirecek önemli bir yenilik olarak sunulmuştu. Oyun kolu, şu anda Twitter'da PS5 etkinliğini temsil eden bir sembol olarak yer alıyor.

Twitter'ın PS5 etkinliğine özel oluşturduğu etiketler bu şekilde görünüyor

Twitter, bazı özel etkinlikler ya da günler için özel etiketler oluşturuyor ve kullanıma sunuyor. Sosyal medya devi, bu kez PS5 etkinliğine özel iki etiketi oyun severlerin kullanımına sundu. Paylaşımlarınıza #PS5 veya #PlayStation5 etiketlerini eklediğinizde, etiketin yanında küçük bir Dualsense kontrol cihazı yer aldığını göreceksiniz.

Sony, heyecanla beklenen PlayStation 5 ile birlikte oyun dünyasında çığır açmayı planlıyor. Konsol devinin, etkinlikte PS5'e gelecek yeni oyunları duyurması bekleniyor. Ayrıca oyun dünyasının PS5 ile nasıl bir değişim geçireceğine dair ilk bakış gelebilir. Etkinlik yarın saat 23.00'da gerçekleşecek.