Sony, Açıkladığı Oyunların Çıkış Tarihlerini Kaldırdı

Sony'nin CES için yayınladığı videoda, konsola çıkacak olan birçok oyunun çıkış tarihi de belli olmuştu. Ancak görünüşe göre Sony'nin bu tarihleri açıklamak gibi bir niyeti yoktu çünkü kaldırılıp yeniden yüklenen videoda bu tarihlerin silindiği görüldü.

Bu sene düzenlenen CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) yer alan şirketlerden bir tanesi de teknoloji devi Sony'di. Şirket; yeni görsel, duysal ve oyun teknolojilerini gösterdiği Future of Entertainment sunumunu gerçekleştirdi.

Tabii ki bu sunumun odak noktalarından bir tanesi de geçtiğimiz senenin sonlarında piyasaya sürülen PlayStation 5 oldu. Sony, bu sunumda hâlihazırda çıkmış oyunlarının fragmanını ve çıkacak olan oyunlarının da önizlemelerini yayınladı. Sony, kısa bir süre sonra bu videoyu YouTube kanalına da yükledi. Bu videoda oyunlar için verilen çıkış tarihleri hemen dikkat çekti. Ancak görünen o ki Sony'nin niyeti çıkış tarihlerini açıklamak değildi.

Sony, çıkış tarihlerini videodan kaldırdı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Sony tarafından YouTube'da paylaşılan videoda birçok oyunun çıkış tarih bilgileri de yer alıyordu. Ancak görünüşe göre Sony'nin amacı bu tarihleri açıklamak değildi çünkü bu tarihleri daha sonra videodan kaldırdı.

Videoda yer alan Horizon Zero Dawn: Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart ve Kena: Bridge of Spirits'in bu sene içerisinde çıkacağı biliniyordu. Ancak burada alan bazı oyunların çıkış tarihleri oyunculara da sürpriz oldu.

Örneğin Capcom'un 2022 yılında çıkması beklenen Pragmata oyunun 2023'e ertelendiği bu yazılarda ortaya çıkmış oldu. Square Enix'in gizemli projesi Project Athia'nın çıkış tarihinin çıkış tarihi Ocak 2022 olduğu görüldü. Bunlar haricinde Returnal'ın 19 Mart'ta, Solar Ash'in haziranda, Little Devil Inside'ın temmuzda, Stray ve Ghostwire: Tokyo'nun ekimde çıkış yapacağı da bu sayede ortaya çıkmış oldu.

Şirket, CES için hazırladığı videoyu tekrar yükledi ve bu sefer yüklediği videoda önceki videoda yer alan tarihlerin birçoğu silindi. Daha önce açıklanan tarihlerin oyunların gerçek çıkış tarihi olup olmadığını da ilerleyen zaman içerisinde göreceğiz.