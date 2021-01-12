Sony, Elektrikli Otomobili Vision S’in Videosunu Yayınladı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Sony, geçen sene tanıtımını gerçekleştirdiği elektrikli otomobili Vision S ile ilgili yeni bir video paylaştı. Şirketin Airpeak isimle drone'u ile kaydedilen bu video, Vision S'in Avusturya yollarındaki performansını gözler önüne serdi.

Japonya merkezli dev teknoloji şirketi Sony, 2020 yılının ortalarında Vision-S isimli elektrikli otomobilleri üzerinde yoğunlaştıklarını, aracı yıl sonuna doğru halka açık yollarda test etmeye başlayacaklarını duyurmuştu.

Şirket, sözünü tuttu ve CES 2021 fuarında Vision-S aracı Aralık ayı itibarıyla Avrupa’da test etmeye başladığını duyurarak, Avusturya yollarında çekilmiş bir video paylaştı.

Vision S, saatte 100 km hıza 4,8 saniyede çıkabiliyor

Vision S, CES 2020 fuarında ilk tanıtıldığı zaman, sahip olduğu iki adet 200kW’lık motoru ve sadece 4,8 saniyede 100 km/s hıza çıkabilmesi ile yoğun ilgi gördü. Sony, aracın tanıtımını yaptıkları sırada Vision S’in seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip olduğunu, ancak ilerleyen zamanlarda aracı daha da geliştirmiş hale getireceklerini açıklamıştı.

Şirket, Vision S prototipi ile ilgili bir video tanıttı ancak yeni detaylar hakkında bilgi vermemeyi tercih etti. Avusturya'da bulunan bir otoyol üzerinde çekilen bu video, markanın yine CES 2021 fuarında tanıttığı Airpeak drone ile kaydedildi.