Sony, bugüne kadarki en güçlü özelliklere sahip profesyonel fotoğraf makinesi Alpha 1'i duyurdu. 50,1 MP çözünürlük sunan bir sensöre sahip olan fotoğraf makinesi, 8K video çekimi ve saniyede 30 fotoğraf çekimi gibi etkileyici özelliklere sahip. Ürünün fiyatı ise can yakacak türden.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, en yeni amiral gemisi aynasız fotoğraf makinesi "Alpha 1"i duyurdu. 50,1 megapiksel tam kare çekim sensörüne sahip fotoğraf makinesi, saniyede 30 fotoğraf çekiminin yanı sıra 8K video kaydı yapabiliyor. Bu çözünürlükteki kare hızı 30 fps olsa da Alpha 1, sunduğu diğer özelliklerle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Alpha 1, otomatik odaklama ve pozlama özellikleriyle en iyi fotoğrafçılık deneyimini sunmayı amaçlıyor. Sony, fotoğraf makinesini tanımlarken, bu ürünün teknolojik açıdan en gelişmiş makine olduğunu beyan ediyor. Ayrıca Sony'e göre bu fotoğraf makinesinde bulunan 240 Hz'lik elektronik OLED vizör, dünyada ilk kez Alpha 1'de bulunuyor. Fotoğraf makinesinin ISO değer aralığı ise 100 ila 32.000 aralığı olarak açıklandı.

Karşınızda Sony Alpha 1

Sony'nin fotoğraf makinelerinde kullandığı en etkileyici özelliklerden bir tanesi, "Eye AF". Alpha 1'de de bulunan bu özellik, artık kuşlar için bile kullanılabiliyor. Eye AF için özel algoritmalar oluşturduğunu söyleyen Sony, bu fotoğraf makinesiyle aniden uçmaya başlayan ya da yön değiştiren kuşların bile en yüksek hassasiyette netleştirileceğini ifade ediyor.

Az önce sizlere, Sony Alpha 1'in 8K 30 fps video çekimleri yapabildiğini söylemiştik. Ancak fotoğraf makinesinin numaraları bunlarla sınırlı değil. Kullanıcılar, 4K video çekimleri yapmak istediklerinde 60 fps tercihinde bulunabiliyorlar. Bunun yerine ham görüntü kullanmak isteyen profesyoneller ise 16 bit RAW çekimleri gerçekleştirebilecekler.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre Alpha 1, en güçlü rakiplerinden bile birkaç bin dolar daha pahalı. Şirket, bu ürüne sahip olmak isteyen bir tüketicinin 6.500 dolar ödeme yapması gerektiğini ifade ediyor. Ürün, mart ayı itibarıyla dünyanın dört bir yanında satışa sunulacak.