Sony, Oyun Fiyatlarını 70 Doların Üstüne Çıkarmak İstemiş

Sony, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada yeni nesilde oyun fiyatlarının 70 dolar olacağını resmen duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şirket, ilk olarak 70 doların da üstünü hedeflemiş.

Sony, eylül ayında yaptığı açıklamada PlayStation 5 oyunlarının 70 dolardan satılacağını açıklamıştı. Ayrıca içerisine Türkiye'nin de dâhil olduğu euro fiyatlandırmasının uygulandığı bölgelerde 80 euro olacağı duyurulmuştu.

Yani bu, Sony'nin PlayStation 5'e çıkaracağı birçok özel oyunun fiyatının 70 dolar / 80 euro fiyat etiketine sahip olacağı anlamına geliyor. Örneğin Demon's Souls ve Destruction All-Stars gibi oyunlar, yeni fiyat etiketini kullanacak yapımlar arasında yer alıyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir habere göre Sony, yeni fiyatları belirlerken ilk olarak 70 doların üstünü düşünmüş.

Sony, oyun fiyatlarını 70 doların üstüne çekmek istemiş

Ortaya çıkan yeni bir habere göre Sony, yeni oyunların fiyatlarını belirlerken ilk olarak 70 dolar fiyat etiketinin de üstüne çıkmak istemiş. Sony'nin bu isteğinin ortaya çıkmasını sağlayan kişi ise Bloomberg'e ismi gizli kalmak suretiyle konuşan bir oyun yapımcısı. Şirketin oyun fiyatlarını 70 doların ne kadar üstüne çıkarmak istediği ise bilinmiyor.

Ayrıca şirketlerin bu 10 dolarlık artışı direkt olarak benimsemeyeceği ve oyunlara göre değişken fiyatlar sunacağı da ifade ediliyor. Örneğin PlayStation 5'e çıkacak olan Sackboy: A Big Adventure, 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Ancak şimdiden oyunların 70 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağını açıklayan üçüncü taraf oyun şirketleri de bulunuyor. Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War'un Take-Two ise NBA 2K21'in 70 dolardan satışa sunulacağını açıkladı.

Oyunların 60 dolarlık fiyat etiketi, 2005 ve 2006 yıllarında çıkan Xbox 360 ve PlayStation 3 nesliyle başlamıştı. Daha önce 50 dolar olan oyun fiyatları bu jenerasyonda 60 dolar olmuş ve bu fiyatlandırma hem Xbox 360 / PlayStation 3 hem de Xbox One / PlayStation 4 neslinde devam etmişti. Aradan geçen iki konsol neslinin ardından oyun fiyatları tekrar artmış oldu.